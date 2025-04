Luciano Regolo ospite di Politicamente scorretto su Radio Onda Verde | in onda il 2 maggio

maggio, dalle 14.30 alle 15.30, a Vibo Valentia sulle frequenze di Radio onda Verde (98 Mhz), andrà in onda una nuova puntata del programma “Politicamente scorretto”, con trasmissione condotta da Domenico Nardo in diretta anche su Facebook e sull’app ufficiale dell’emittente.ospite d’eccezione sarà Luciano Regolo, condirettore della rivista mariana Maria con te (San Paolo Edizioni), che presenterà il suo ultimo lavoro editoriale: “San Carlo Acutis – L’influencer di Dio”, edito da Edizioni San Paolo e pubblicato nell’aprile 2025.Giornalista e scrittore di lungo corso, Regolo si soffermerà sulla figura del giovane beato Carlo Acutis, beatificato nel 2020 e diventato simbolo di una fede capace di dialogare con le nuove tecnologie. La sua testimonianza, vissuta nel quotidiano e diffusa attraverso il web, gli è valsa il titolo di “influencer di Dio”, rendendolo un modello di riferimento per le giovani generazioni. 🔗 Laprimapagina.it - Luciano Regolo ospite di “Politicamente scorretto” su Radio Onda Verde: in onda il 2 maggio Venerdì 2, dalle 14.30 alle 15.30, a Vibo Valentia sulle frequenze di(98 Mhz), andrà inuna nuova puntata del programma “”, con trasmissione condotta da Domenico Nardo in diretta anche su Facebook e sull’app ufficiale dell’emittente.d’eccezione sarà, condirettore della rivista mariana Maria con te (San Paolo Edizioni), che presenterà il suo ultimo lavoro editoriale: “San Carlo Acutis – L’influencer di Dio”, edito da Edizioni San Paolo e pubblicato nell’aprile 2025.Giornalista e scrittore di lungo corso,si soffermerà sulla figura del giovane beato Carlo Acutis, beatificato nel 2020 e diventato simbolo di una fede capace di dialogare con le nuove tecnologie. La sua testimonianza, vissuta nel quotidiano e diffusa attraverso il web, gli è valsa il titolo di “influencer di Dio”, rendendolo un modello di riferimento per le giovani generazioni. 🔗 Laprimapagina.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La storia di Luciano: fotografo dei vip espone gli scatti delle anziane nell’Rsa in cui è ospite - Ha collaborato con Federico Fellini, Mario Monicelli, Luca Ronconi, Ugo Gregoretti, Maurice Bejart. Ha fotografato personaggi come Henry Moore, Riccardo Muti, Andy Warhol, Maria Callas, Jehudy Menuhin, Orazio Costa, Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman. Franco Basaglia, allora giovane psichiatra... 🔗firenzetoday.it

Luciano Darderi scala il ranking ATP con la vittoria a Marrakech: sette italiani in top-50! - Luciano Darderi ha sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor e ha conquistato il torneo ATP 250 di Marrakech, mettendo così le mani sul suo secondo titolo in carriera nel circuito maggiore. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 7-6(3), 7-6(4), riuscendo a prevalere nei due tie-break di un incontro estremamente equilibrato contro un avversario particolarmente quotato. Il 23enne si è reso protagonista di un’impeccabile settimana sulla terra rossa della località marocchina e si è imposto in maniera nitida, succedendo nell’albo d’oro a Matteo Berrettini. 🔗oasport.it

Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic… - Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Luciano Scarin, Milena Vukotic, Giuseppe Gargani, Franco Gallo, Enrico Garaci, Giancarlo Pagliarini, Cristiano Malgioglio, Gaetano Quagliariello, Annamaria Bernardini de Pace, Giorgio Brandolin, Maria Teresa Ruta, Paul Belmondo, Salvatore Margiotta, Andrea Ferro, Massimiliano Busellato… Oggi 23 aprile compiono gli anni: Cristiana d’Armiento, dirigente d’azienda; Luciano Scarin, manager; Pietro Polo Perucchin, ex ciclista; Romano Cataletto, ex hockeista; Pio d’Andola, francescano, presbitero; Giuseppe Bonazzi, sociologo; Giuseppe Gargani, politico; Milena ... 🔗romadailynews.it

Approfondimenti da altre fonti

Mattino Cinque News; Mara Venier oggi ospite di Igor Righetti a “L’autostoppista”; Annuncio degli eventi dell'Associazione Culturale Rachele Nardo-LLFF-Libera-Leggera-Forte-Felice. 🔗Ne parlano su altre fonti