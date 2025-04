Lucchese | terzo tentativo di salvezza ai play-out contro Sestri Levante

Lucchese cerca di mantenere la categoria attraverso i play-out.La prima volta è stata nella stagione 2002-2003, sotto la guida societaria di Aldo Grassi e del co-presidente Emilio Gioia, con Mario Donatelli "diesse", prima D’Arrigo e poi Jaconi allenatore, Bruno Russo "vice", il professor Alessandro Bianchi responsabile delle pubbliche relazioni, Mario Santoro responsabile del marketing, il professor Enrico Castellacci medico sociale, Franco Luporini responsabile del settore giovanile.Tra i giocatori più rappresentativi: Baraldi (il più gettonato, con 122 presenze), Carruezzo (miglior realizzatore, con 12 gol), Binho Cribari, Diamutene, Ferracuti, Gazzoli, Deflorio, Olivares, Pessotto, Piovani. Il campionato fu vinto dal Treviso. Quattro le squadre ai play-out: Alzano, Lucchese, Carrarese e Varese. 🔗 Sport.quotidiano.net - Lucchese: terzo tentativo di salvezza ai play-out contro Sestri Levante E’ la terza volta, dagli anni duemila ad oggi, che lacerca di mantenere la categoria attraverso i-out.La prima volta è stata nella stagione 2002-2003, sotto la guida societaria di Aldo Grassi e del co-presidente Emilio Gioia, con Mario Donatelli "diesse", prima D’Arrigo e poi Jaconi allenatore, Bruno Russo "vice", il professor Alessandro Bianchi responsabile delle pubbliche relazioni, Mario Santoro responsabile del marketing, il professor Enrico Castellacci medico sociale, Franco Luporini responsabile del settore giovanile.Tra i giocatori più rappresentativi: Baraldi (il più gettonato, con 122 presenze), Carruezzo (miglior realizzatore, con 12 gol), Binho Cribari, Diamutene, Ferracuti, Gazzoli, Deflorio, Olivares, Pessotto, Piovani. Il campionato fu vinto dal Treviso. Quattro le squadre ai-out: Alzano,, Carrarese e Varese. 🔗 Sport.quotidiano.net

Il turno. Il Carpi ferma la Lucchese: "Salvezza» a due punti - Lo scontro diretto per la salvezza, Lucchese-Carpi, si è chiuso in pareggio: 2-2 il risultato finale. Con questo risultato la formazione toscana (che è in attesa della penalizzazione) sale a quota 31 (il Perugia, quintultimo ha 29), mentre con il punto conquistato in Toscana, il Carpi raggiunge quota 33 punti. I biancorossi di Cangelosi, con un successo domani sera con l’Ascoli potrebbero superare la Lucchese in classifica, lasciare il quintultimo posto, avvicinare il Carpi, e mettersi in una posizione più sicura. 🔗sport.quotidiano.net

La Lucchese sospende lo sciopero e punta alla salvezza al Mannucci di Pontedera - Dietrofront. La Lucchese scenderà regolarmente in campo questo pomeriggio al "Mannucci" di Pontedera e porterà a termine il campionato, con la speranza di poter conquistare la salvezza, a questo punto, solo attraverso la "forbice". La conferma della sospensione (non revoca) dello "sciopero" minacciato nei giorni scorsi dalla squadra – nell’ ipotesi che la nuova proprietà, riconducibile al romano Benedetto Mancini (fino a ieri in Camera di Commercio la proprietà figurava, però, ancora nelle mani della Sanbabila), non avesse fatto fronte ai pagamenti arretrati per un importo di circa 1 milione ... 🔗sport.quotidiano.net

Lucchese, penalizzazione e incubo playout: salvezza con il Milan futuro - La Lucchese è vicina a un vero e proprio terremoto: penalizzazione in vista e rischio di giocarsi la salvezza contro il Milan Futuro 🔗pianetamilan.it

