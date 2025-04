Luca Chierico | Salute Ritrovata e Condizione Ottimale per i Playoff

Salute Ritrovata e una Condizione fisica nuovamente su livelli ottimali. Luca Chierico (nella foto) è tornato quel giocatore di tecnica e di gamba che vede il gioco, che segna e fa segnare. La sua stagione si era stoppata improvvisamente e dolorosamente, ad inizio ottobre a Sassari, proprio nel momento in cui aveva iniziato a decollare dopo un primo periodo di ambientamento in amaranto. Una lesione muscolare lo ha tenuto fuori fino a fine gennaio. Poi la lenta ripresa ed ora il motore tornato a pieni giri. L'ex Gubbio può rappresentare l'uomo in più ai Playoff. Sia in termini di contributo alla squadra che realizzativi visto che vede la porta con una certa efficacia. Dall'inizio o a gara in corso, il figlio d'arte ha caratteristiche unica nelle mediana di Bucchi.

