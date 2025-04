Luca Bizzarri | Sono un fallimento dal punto di vista umano Il lavoro? È la mia vita

vita lavorativa, tra pro e contro 🔗 Golssip.it - Luca Bizzarri: “Sono un fallimento dal punto di vista umano. Il lavoro? È la mia vita” Il comico genovese si è raccontato, parlando della sua sfera privata e della sualavorativa, tra pro e contro 🔗 Golssip.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Non ho una compagna, non ho figli né famiglia. Sono un fallimento dal punto di vista umano. Il lavoro? È la mia vita, ho solo quello”: lo sfogo di Luca Bizzarri - Luca Bizzarri, protagonista a teatro con “Il medico dei maiali”, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato degli esordi della sua carriera e del successo fino all’ossessione che ha sviluppato nei confronti del suo lavoro, a discapito della sfera privata. Parlando del suo personaggio ne “Il medico dei maiali”, Luca Bizzarri l’ha descritto mitomane: “Un po’ la caratteristica dei nostri tempi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Luca Bizzarri: “Non ho famiglia, sono un fallimento dal punto di vista umano. Il lavoro? È la mia vita” - (Adnkronos) – Luca Bizzarri si è lasciato andare ad alcune confessioni sulla sua vita privata. Il comico, protagonista della pièce teatrale 'Il medico dei maiali', ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato degli esordi della sua carriera e del successo, arrivato alla fine degli anni '90, fino all'ossessione che ha sviluppato […] L'articolo Luca Bizzarri: “Non ho famiglia, sono un fallimento dal punto di vista umano. 🔗.com

Luca Bizzarri: “Non ho famiglia, sono un fallimento dal punto di vista umano. Il lavoro? È la mia vita” - (Adnkronos) – Luca Bizzarri si è lasciato andare ad alcune confessioni sulla sua vita privata. Il comico, protagonista della pièce teatrale 'Il medico dei maiali', ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato degli esordi della sua carriera e del successo, arrivato alla fine degli anni '90, fino all'ossessione che ha sviluppato […] 🔗periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Luca Bizzarri: «Dal punto di vista umano sono un fallimento. Non ho una compagna, non ho figli né famiglia. La mia vita è il mio lavoro; Luca Bizzarri si racconta: dall'ossessione per il lavoro al segreto del successo; Luca Bizzarri: «Umanamente sono un fallimento: non ho figli, né una compagna, né una famiglia. Ho solo il mio; Luca Bizzarri, lo sfogo: Sono un fallimento | .it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Luca Bizzarri: «Dal punto di vista umano sono un fallimento. Non ho una compagna, non ho figli né famiglia. La mia vita è il mio lavoro» - Il conduttore e attore si racconta senza filtri: niente figli, nessuna famiglia, solo il lavoro. «Dal punto di vista umano sono un fallimento», dice. Ma proprio lì, nel suo mestiere, ha trovato libert ... 🔗vanityfair.it

Luca Bizzarri: «Umanamente sono un fallimento: non ho figli, né una compagna, né una famiglia. Ho solo il mio lavoro» - «Ho fatto ciò che era giusto facessi. Adesso mi sento libero». Luca Bizzarri, volto noto della comicità italiana, oggi si guarda alle spalle e tira le somme: la carriera, ... 🔗msn.com

Luca Bizzarri: «Dal punto di vista umano sono un fallimento, niente figli, niente famiglia, vivo soltanto per il mio lavoro» - «La mia vita è il mio lavoro. Credo sia il motivo per cui sono riuscito ad avere un minimo di successo. La satira? Sono arrivato a un punto in cui sento di poter scegliere». L'attore sarà a Torino con ... 🔗msn.com