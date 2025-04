Luca Bizzarri lo sfogo | Sono un fallimento

Sono un fallimento. Non ho figli, non ho una compagna, non ho una famiglia. Ho solo il mio lavoro. Questo mi avvantaggia moltissimo.": Luca Bizzarri lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Intervista nella quale ha parlato anche dell'inizio della sua carriera: "E' stato influenzato dal fatto che io non vengo da una famiglia economicamente solida, i miei non avrebbero potuto permettersi di sostenermi a lungo. Mi dissero: 'Ti aiutiamo come se facessi l’università. Ma non oltre'. Io frequentavo l’Accademia d’Arte Drammatica di Genova. Le mie scelte furono quelle giuste per potermi permettere una certa indipendenza". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42327825 Il successo, poi, è arrivato abbastanza in fretta: "Dall’accademia Sono uscito nel ‘94 e nel ‘96 ero in televisione. 🔗 Liberoquotidiano.it - Luca Bizzarri, lo sfogo: "Sono un fallimento" "Dal punto di vista umanoun. Non ho figli, non ho una compagna, non ho una famiglia. Ho solo il mio lavoro. Questo mi avvantaggia moltissimo.":lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera. Intervista nella quale ha parlato anche dell'inizio della sua carriera: "E' stato influenzato dal fatto che io non vengo da una famiglia economicamente solida, i miei non avrebbero potuto permettersi di sostenermi a lungo. Mi dissero: 'Ti aiutiamo come se facessi l’università. Ma non oltre'. Io frequentavo l’Accademia d’Arte Drammatica di Genova. Le mie scelte furono quelle giuste per potermi permettere una certa indipendenza". ge:kolumbus:liberoquotidiano:42327825 Il successo, poi, è arrivato abbastanza in fretta: "Dall’accademiauscito nel ‘94 e nel ‘96 ero in televisione. 🔗 Liberoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

“Non ho una compagna, non ho figli né famiglia. Sono un fallimento dal punto di vista umano. Il lavoro? È la mia vita, ho solo quello”: lo sfogo di Luca Bizzarri - Luca Bizzarri, protagonista a teatro con “Il medico dei maiali”, ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato degli esordi della sua carriera e del successo fino all’ossessione che ha sviluppato nei confronti del suo lavoro, a discapito della sfera privata. Parlando del suo personaggio ne “Il medico dei maiali”, Luca Bizzarri l’ha descritto mitomane: “Un po’ la caratteristica dei nostri tempi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Luca Bizzarri rimanda lo spettacolo a Genova: «Non sono riuscito a scriverlo. Che figura di m***» - Le scuse sono arrivate tramite mail, si tratta nello specifico di una lettera firmata Luca Bizzarri in cui l’attore genovese annuncia il rinvio dello spettacolo Non hanno un amico 2, ispirato al suo podcast di successo. «Una lettera di scuse – scrive Bizzarri nella lettera inviata dal teatro – ogni tanto ci vuole anche quella. Mi rivolgo a voi, che siete stati così gentili da aver già riempito da tempo la sala del Politeama Genovese per lo spettacolo Non hanno un amico 2 che avrebbe dovuto debuttare a marzo, nella mia adorata e complessa città. 🔗open.online

Luca Bizzarri, lo spettacolo salta e lui scrive al pubblico: "Non sono riuscito a scriverlo" - Salta lo spettacolo di Luca Bizzarri in programma venerdì 7 marzo al Politeama Genovese. "Non hanno un amico 2" è stato rinviato a ottobre 2025. A comunicarlo è stato proprio il comico, che ha ammesso il motivo senza difese: "Non sono riuscito a scriverlo". La comunicazione è arrivata via mail... 🔗today.it

Cosa riportano altre fonti

“Non ho una compagna, non ho figli né famiglia. Sono un fallimento dal punto di vista umano; Luca Bizzarri, lo sfogo: Sono un fallimento | .it; Impruneta, il video del caos in Consiglio comunale | .it; Lo sfogo di Luca Bizzarri e la frecciata a Salvini: Fermi da tre ore, viva il ministro delle infrastrutture / VIDEO. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Luca Bizzarri: «Umanamente sono un fallimento: non ho figli, né una compagna, né una famiglia. Ho solo il mio lavoro» - «Ho fatto ciò che era giusto facessi. Adesso mi sento libero». Luca Bizzarri, volto noto della comicità italiana, oggi si guarda alle spalle e tira le somme: la carriera, ... 🔗msn.com

Luca Bizzarri affonda l’Isola dei Famosi: “Il cast? Gente che aspetto sulla riva del fiume” - Il comico genovese non risparmia frecciate al reality di Canale 5, prendendo di mira i concorrenti di quest'edizione con il suo sarcasmo ... 🔗fanpage.it

Luca Bizzarri: la vita tra lavoro e ossessione, rivelazioni in un’intervista esclusiva - Luca Bizzarri, comico e attore, racconta in un'intervista al Corriere della Sera il suo percorso artistico e le sfide personali legate alla dedizione al lavoro nella pièce "Il medico dei maiali". 🔗ecodelcinema.com