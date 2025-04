Luca Bizzarri affonda l’Isola dei Famosi | “Il cast? Gente che aspetto sulla riva del fiume”

Il comico genovese non risparmia frecciate al reality di Canale 5, prendendo di mira i concorrenti di quest'edizione con il suo sarcasmo. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Luca Bizzarri rimanda lo spettacolo a Genova: «Non sono riuscito a scriverlo. Che figura di m***» - Le scuse sono arrivate tramite mail, si tratta nello specifico di una lettera firmata Luca Bizzarri in cui l’attore genovese annuncia il rinvio dello spettacolo Non hanno un amico 2, ispirato al suo podcast di successo. «Una lettera di scuse – scrive Bizzarri nella lettera inviata dal teatro – ogni tanto ci vuole anche quella. Mi rivolgo a voi, che siete stati così gentili da aver già riempito da tempo la sala del Politeama Genovese per lo spettacolo Non hanno un amico 2 che avrebbe dovuto debuttare a marzo, nella mia adorata e complessa città. 🔗open.online

“Non hanno un amico”, applausi per Luca Bizzarri e la sua acuta riflessione sulle responsabilità - Bergamo. “Ma cosa sto facendo?” è la domanda che fa entrare nell’età adulta, ma anche la domanda che si pongono gli amici, per evitare che si compiano degli sbagli. Cosa succede allora quando nessuno vicino osa o vuole fare questa domanda? Da questa riflessione nasce “Non hanno un amico”, spettacolo teatrale di e con Luca Bizzarri, scritto con Ugo Ripamonti, andato in scena alla ChorusLife Arena nella serata di sabato 1 marzo. 🔗bergamonews.it

Luca Bizzarri, lo spettacolo salta e lui scrive al pubblico: "Non sono riuscito a scriverlo" - Salta lo spettacolo di Luca Bizzarri in programma venerdì 7 marzo al Politeama Genovese. "Non hanno un amico 2" è stato rinviato a ottobre 2025. A comunicarlo è stato proprio il comico, che ha ammesso il motivo senza difese: "Non sono riuscito a scriverlo". La comunicazione è arrivata via mail... 🔗today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Luca Bizzarri affonda l’Isola dei Famosi: “Il cast? Gente che aspetto sulla riva del fiume” - Il comico genovese non risparmia frecciate al reality di Canale 5, prendendo di mira i concorrenti di quest'edizione con il suo sarcasmo ... 🔗fanpage.it

Luca Bizzarri: "Con i miei vivevo in una casa di 43 m² senza letti" - Luca Bizzarri è il protagonista del nuovo appuntamento con Stories, il ciclo di interviste di Sky TG24 dedicato ai volti più significativi dello spettacolo. Ospite del vicedirettore Omar ... 🔗informazione.it