L' ubriaco sfida la polizia | annuncia e poi mette in atto la sua evasione

evasione dagli arresti domiciliari, il tutto in pochissime ore. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Bolzano, con protagonista un 47enne del posto.ubriaco e aggressivoLa polizia è stata allertata per gli atteggiamenti. 🔗 Trentotoday.it - L'ubriaco sfida la polizia: annuncia (e poi mette in atto) la sua evasione Dal caos tra i reparti del Despar, in preda ai fumi dell’alcol, all’dagli arresti domiciliari, il tutto in pochissime ore. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Bolzano, con protagonista un 47enne del posto.e aggressivoLaè stata allertata per gli atteggiamenti. 🔗 Trentotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Non solo Marianucci, Pedullà annuncia un altro possibile colpo: sfida all’Inter - Luca Marianucci è l’ultimo nome che aleggia in casa Napoli per la difesa del futuro. Il centrale di proprietà dell’Empoli, però, potrebbe non essere l’unico rinforzo in difesa. Il Napoli è già molto attivo sul mercato per cercare di attrezzarsi nel modo migliore possibile alla prossima stagione. In vista del 2025 – 2026, gli azzurri sono chiamati ad allestire una rosa all’altezza di una squadra che tornerà a giocare anche in Europa (sembrano esserci ormai pochi dubbi, malgrado manchi ancora la certezza aritmetica). 🔗spazionapoli.it

Vede la pattuglia della polizia e fa inversione di marcia: bloccato e denunciato 25enne, era ubriaco - Vede la pattuglia della sezione Volanti e pensando di farla franca fa inversione di marcia. Una manovra azzardata, anzi di più, che non è naturalmente passata inosservata agli agenti che si sono subito messi in azione e, ad Agrigento, hanno fermato l'automobilista. Il venticinquenne di Favara è... 🔗agrigentonotizie.it

26enne ubriaco aggredisce due agenti della Polizia Locale: arrestato - Nel pomeriggio di venerdì, il centro di Salò si è trasformato in uno scenario di tensione quando un 26enne di Roè Volciano, ubriaco e fuori controllo, ha aggredito una pattuglia della Polizia locale composta da due donne. Tutto è iniziato con un’ambulanza ferma a bordo strada, intenta a... 🔗bresciatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

🟥 L'ubriaco sfida la polizia: annuncia (e poi mette in atto) la sua evasione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ubriaco tenta di aggredire la polizia, fermato con spray al peperoncino e taser - Prima ha dato in escandescenze, poi ha tentato di aggredire i poliziotti intervenuti ed è stato fermato solo con l'utilizzo prima dello spray al peperoncino e poi del taser. Un 30enne di origini ... 🔗rainews.it

Ubriaco e senza patente guida contromano sulla SS16, fugge all'alt e provoca danni • newsrimini.it - 🔊 Ascolta audio Venerdì sera, intorno alle 23, un equipaggio della Polizia locale di Riccione, mentre pattugliava via… Leggi ... 🔗informazione.it

Passeggero australiano ubriaco espulso dall’aereo e arrestato per comportamento aggressivo - La Polizia Federale Australiana ha dichiarato che era ubriaco e si era comportato in modo aggressivo. La Polizia Federale Australiana (AFP) ha accusato un passeggero di 37 anni di aver avuto un ... 🔗msn.com