LR Vicenza | le parole di Matteassi a Rigorosamente Calcio

Vicenza Luca Matteassi è intervenuto in collegamento con “Rigorosamente Calcio”.Queste le sue parole: “Il Padova ha disputato l’andata in modo strepitoso, mentre noi siamo riusciti a sorpassarli quando eravamo a -13, ma poi abbiamo pagato la rincorsa e purtroppo. 🔗 Today.it - LR Vicenza: le parole di Matteassi a "Rigorosamente Calcio" Il direttore sportivo delLucaè intervenuto in collegamento con “”.Queste le sue: “Il Padova ha disputato l’andata in modo strepitoso, mentre noi siamo riusciti a sorpassarli quando eravamo a -13, ma poi abbiamo pagato la rincorsa e purtroppo. 🔗 Today.it

Lumezzane-LR Vicenza: le parole di Vecchi in conferenza - Mister Stefano Vecchi ha incontrato la stampa, in vista della sfida contro il Lumezzane, in programma domani alle ore 17:30, allo stadio “Tullio Saleri”. Ecco le parole del tecnico biancorosso: “La settimana è iniziata con le scorie del pareggio beffa con il Padova, da mercoledì in poi si è... 🔗vicenzatoday.it

LR Vicenza: le parole di Vecchi dopo il pareggio di Lecco - Dopo il pari sul campo del Lecco in conferenza stampa è intervenuto mister Stefano Vecchi: “Abbiamo messo in campo lo spirito battagliero e tignoso, anche perché senza di quello sarebbe stato difficile, avevamo contro una squadra aggressiva, che ci ha costretto a spingere su ritmi alti e noi... 🔗europa.today.it

LR Vicenza: le parole di Cuomo a Rigorosamente Calcio - Giuseppe Cuomo, assente per squalifica nella gara con l'Atalanta U23, è intervenuto a Rigorosamente Calcio. Queste le parole del difensore biancorosso: "C'è ancora la possibilità di vincere il campionato perché ci sono ancora otto gare. Proveremo fino alla fine a dare una gioia ai nostri... 🔗europa.today.it

Vicenza, Matteassi: “Orgogliosi del percorso dei ragazzi. meritiamo la promozione” - Vogliamo la promozione, secondo me ce la meritiamo”. Queste le parole del direttore sportivo del Vicenza Luca Matteassi, volte a sottolineare la bontà del cammino dei biancorossi, ma anche ... 🔗tuttomercatoweb.com

Vicenza, ufficiale: è Matteassi il nuovo direttore sportivo - Dieci giorni dopo aver compiuto 40 anni, Christian Maggio dribbla l’ipotesi dell’addio al calcio giocato e sceglie di tornare alle origini. L’ex ... Sebastien De Maio saluta la Serie A. Il difensore ... 🔗sport.virgilio.it

Vicenza, il ds Matteassi: "Esclusione di Taranto e Turris una sconfitta per il calcio" - Il direttore sportivo del Vicenza Luca Matteassi è intervenuto oggi su Tmw Radio alla trasmissione 'A tutta C' per parlare anche dei casi Taranto e Turris: "Una loro esclusione sarebbe una ... 🔗msn.com