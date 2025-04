Lotto doppietta da 10mila euro ad Avellino

doppietta da 10mila ad Avellino con un ambo Oro e due Numeri Oro, in via Cristoforo Colombo. Nell'ultimo concorso del Lotto, come riporta Agipronews, un premio complessivo di 68.550 euro. A Frattamaggiore, in provincia di Napoli, vinti 21.750 euro grazie. 🔗 Avellinotoday.it - Lotto, doppietta da 10mila euro ad Avellino La fortuna bacia il capoluogo irpino.daadcon un ambo Oro e due Numeri Oro, in via Cristoforo Colombo. Nell'ultimo concorso del, come riporta Agipronews, un premio complessivo di 68.550. A Frattamaggiore, in provincia di Napoli, vinti 21.750grazie. 🔗 Avellinotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

