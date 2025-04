Lost Soul Aside rinviato | Nuova data di uscita annunciata

Lost Soul Aside, l'action RPG che ha attirato l'attenzione degli appassionati grazie al suo stile visivo cinematografico e a un sistema di combattimento che richiama capolavori come Final Fantasy XV e Devil May Cry. La Nuova data di uscita è fissata per il 29 agosto 2025 su PlayStation 5 e PC, tramite Steam ed Epic Games Store.

Perfezionare un'esperienza ambiziosa

Il direttore creativo Yang Bing ha commentato il rinvio con un messaggio diretto ai fan:

"Siamo grati per l'entusiasmo ricevuto dai giocatori di tutto il mondo. Per rispettare gli alti standard che ci siamo prefissati, abbiamo deciso di prenderci più tempo per rifinire l'esperienza di gioco. Grazie per la vostra pazienza."

L'obiettivo è chiaro: consegnare un titolo rifinito in ogni aspetto, capace di lasciare un segno duraturo nel panorama dei giochi action RPG.

