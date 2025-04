Lost Soul Aside è stato rinviato di qualche mese ecco la nuova data di uscita

Lost Soul Aside è stato rinviato di tre mesi: non arriverà più il 30 maggio come previsto, ma sarà disponibile a partire dal 29 agosto 2025 su PlayStation 5 e PC. La notizia, comunicata ufficialmente tramite i canali di Ultizero Games, ha colto di sorpresa molti fan, considerando che la data di uscita era stata annunciata pubblicamente appena a febbraio, accompagnata anche dai requisiti di sistema della versione PC.Lo sviluppo di Lost Soul Aside, action RPG nato come progetto indipendente ispirato ai classici Final Fantasy, è iniziato più di dieci anni fa. Dopo una lunga gestazione, il gioco sembrava ormai pronto al debutto. Tuttavia, il team ha deciso di prendersi ancora un po’ di tempo per rifinire l’esperienza e garantire una qualità all’altezza delle aspettative. 🔗 Game-experience.it - Lost Soul Aside è stato rinviato di qualche mese, ecco la nuova data di uscita A pochi passi dal traguardo,di tre mesi: non arriverà più il 30 maggio come previsto, ma sarà disponibile a partire dal 29 agosto 2025 su PlayStation 5 e PC. La notizia, comunicata ufficialmente tramite i canali di Ultizero Games, ha colto di sorpresa molti fan, considerando che ladiera stata annunciata pubblicamente appena a febbraio, accompagnata anche dai requisiti di sistema della versione PC.Lo sviluppo di, action RPG nato come progetto indipendente ispirato ai classici Final Fantasy, è iniziato più di dieci anni fa. Dopo una lunga gestazione, il gioco sembrava ormai pronto al debutto. Tuttavia, il team ha deciso di prendersi ancora un po’ di tempo per rifinire l’esperienza e garantire una qualità all’altezza delle aspettative. 🔗 Game-experience.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lost Soul Aside bloccato in 130 paesi prima di uscire - Lost Soul Aside, il nuovo attesissimo action RPG sviluppato da UltiZero Games, promette di diventare uno dei protagonisti della prima metà del 2025, un anno già ricco di grandi titoli. Il gioco, che combina elementi visivi e narrativi tipici della saga di Final Fantasy con un sistema di combattimento dinamico che ricorda Devil May Cry, ha stregato i giocatori fin dalle prime anticipazioni grazie a un gameplay mozzafiato e a un comparto grafico che sfrutterà pienamente le potenzialità di PS5 e PC. 🔗gamerbrain.net

Lost Soul Aside rinviato: Nuova data di uscita annunciata - Sony Interactive Entertainment e lo studio Ultizero Games hanno ufficializzato il rinvio di Lost Soul Aside, l’action RPG che ha attirato l’attenzione degli appassionati grazie al suo stile visivo cinematografico e a un sistema di combattimento che richiama capolavori come Final Fantasy XV e Devil May Cry. La nuova data di uscita è fissata per il 29 agosto 2025 su PlayStation 5 e PC, tramite Steam ed Epic Games Store. 🔗gamerbrain.net

“Il furgone su cui viaggiava si è ribaltato ed è stato travolto da un camion”: è morta Angie Stone, la cantante soul nominata per 3 Grammy - “La mia mamma se n’è andata”. Con queste semplici, strazianti parole, Diamond Stone ha annunciato sui social la morte della madre, Angie Stone, cantante R&B nominata ai Grammy e membro fondatore del trio hip-hop femminile The Sequence. L’artista, 63 anni, è deceduta sabato mattina in un incidente stradale, come confermato da un suo rappresentante alla rivista Variety. Secondo le prime ricostruzioni, Angie Stone stava tornando a casa da uno spettacolo quando il furgone su cui viaggiava si è ribaltato, venendo poi investito da un camion. 🔗ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Lost Soul Aside è stato rinviato, vediamo la nuova data; Lost Soul Aside è stato rinviato, in uscita ad agosto; Lost Soul Aside è stato rinviato, la nuova data di uscita è spostata di alcuni mesi; Lost Soul Aside è stato rinviato: l'action RPG per PS5 e PC uscirà ad agosto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lost Soul Aside è stato rinviato, in uscita ad agosto - Lost Soul Aside è stato rinviato, in uscita ad agosto | L'action RPG dello studio cinese Ultizero Games non uscirà a maggio. 🔗msn.com

Lost Soul Aside è stato rinviato, vediamo la nuova data - L'action game Lost Soul Aside rimandato all'ultimo minuto: Sony e Utilzero Games annunciano la nuova data d'uscita. Vediamo quando sarà. 🔗msn.com

Lost Soul Aside è stato rinviato di qualche mese, ecco la nuova data di uscita - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com