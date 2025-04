L’originale rito della buonanotte di Meghan Markle | “La sera scrivo una mail ai miei figli”

sera un’email ai figli, Archie e Lilibet, per raccontare momenti della loro giornata, allegare foto e lasciare parole d’amore che i figli potranno leggere tra qualche anno: "È il mio modo per dire: ti vedo e mi sto prendendo cura di te". 🔗 La Duchessa del Sussex ha raccontato nel corso di un podcast di aver preso l'abitudine di scrivere quasi ogniun’eai figli, Archie e Lilibet, per raccontare momentiloro giornata, allegare foto e lasciare parole d’amore che i figli potranno leggere tra qualche anno: "È il mio modo per dire: ti vedo e mi sto prendendo cura di te". 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Meghan Markle e il principe Harry la sera fanno «i riassunti della buonanotte» - Un rituale inventato per rinsaldare la coppia e aggiornarsi su quanto accaduto a entrambi nel corso della giornata 🔗vanityfair.it

“Vorrei un rito funebre zoroastriano, il corpo offerto agli uccelli che se ne nutrono e lo portano in volo. La morte è trasformazione, meglio aquila che verme”: così Massimo Cacciari - Massimo Cacciari su è raccontato ad Antonio Polito su 7, del Corriere della Sera. Un lungo percorso di parole che girano intorno al tema della morte. A cominciare dal commento del filoso su quanto detto da Epicuro, “la morte non esiste, perché quando c’è lei non ci siamo noi, e viceversa”: “Epicuro pensa alla morte come a un istante inafferrabile. Ma questa è appunto la morte, non il morire. Un fatto, non un processo e un divenire. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Ora mia figlia si fa chiamare Meghan Sussex, sua nonna sarebbe delusa. Finge per le telecamere, si sforza di essere perfetta”: la rabbia di Thomas Markle - “Finché non ha incontrato il principe Harry non ha mai avuto problemi con il suo cognome”. Anche il papà di Meghan si arrabbia. Mister Thomas Markle questa volta alla figlia non gliela fa passare. E il problema sta proprio nel cognome di casa: Markle. Infatti, durante il secondo episodio della serie Netflix – With love, Meghan – la duchessa del Sussex ha corretto la sua ospite Mindy Kaling dopo che l’ex star di “Office” si è ripetutamente riferita a lei come “Meghan Markle”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Meghan e il principe Harry ogni sera fanno i “riassunti della buonanotte” - Meghan Markle ha raccontato la sua routine ... Nel frattempo, la sera è scandita dai "riassunti della buonanotte", in cui la coppia si rilassa con un drink e racconta la giornata mentre prepara ... 🔗msn.com