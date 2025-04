Lorè | Attenti agli impianti Nasce la cittadella dello sport

sport, Lorenzo Lorè. "L’amministrazione – dice – è attenta agli impianti sportivi del territorio e vedere che anche realtà come l’Università e il Cus abbiano pensato di costruire qualcosa di nuovo non può che fare piacere, non solo al Comune, ma alla città tutta".L’Acquacalda mira a diventare una ‘cittadella dello sport’. "È diventata un polo naturale dedicato allo sport con gli impianti già esistenti, quelli del Cus, quelli del Comune, ma anche con l’arrampicata e lo skate park di prossima apertura. Altri progetti sono già nelle stanze comunali, con la collaborazione di altre realtà sportive". E anche il rugby avrà presto la sua nuova casa. "Tra pochissimi giorni riconsegneremo il Sabbione, anche se non potremo più chiamarlo così, visto che la sabbia che lo caratterizzava un tempo non c’è più. 🔗 Lanazione.it - Lorè: "Attenti agli impianti. Nasce la cittadella dello sport" Al sopralluogo del cantiere in via Luciano Banchi, dove sorgerà la nuova palestra del Cus, anche l’assessore allo, Lorenzo. "L’amministrazione – dice – è attentaivi del territorio e vedere che anche realtà come l’Università e il Cus abbiano pensato di costruire qualcosa di nuovo non può che fare piacere, non solo al Comune, ma alla città tutta".L’Acquacalda mira a diventare una ‘’. "È diventata un polo naturale dedicato allocon gligià esistenti, quelli del Cus, quelli del Comune, ma anche con l’arrampicata e lo skate park di prossima apertura. Altri progetti sono già nelle stanze comunali, con la collaborazione di altre realtàive". E anche il rugby avrà presto la sua nuova casa. "Tra pochissimi giorni riconsegneremo il Sabbione, anche se non potremo più chiamarlo così, visto che la sabbia che lo caratterizzava un tempo non c’è più. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il fotovoltaico cresce del 30% nel 2024, ma calano le connessioni agli impianti residenziali: effetto della fine del Superbonus - Di Italia Solare Al 31 dicembre 2024, in Italia risultano connessi 1.878.780 impianti fotovoltaici, per una potenza totale di 37,08 GW. La potenza connessa durante il 2024 è stata pari a 6,80 GW segnando un incremento del 30% rispetto al 2023. Nonostante tale crescita in termini di potenza, il numero di nuovi impianti connessi nell’anno è diminuito del 25%, attestandosi a 283.914 nuove installazioni. 🔗ilfattoquotidiano.it

Il comandante in visita agli impianti del Cimone - Significativa visita del Comandante provinciale Carabinieri, Lorenzo Ceccarelli, alla stazione sciistica del Cimone. La visita ha suggellato la collaborazione tra Consorzio ed Arma Carabinieri. Dal 2023, vista l’importanza della stazione, è stata inaugurata una apposita Caserma limitrofa alle piste di Passo del Lupo. Il colonello Ceccarelli ha ricevuto i ringraziamenti del Consiglio Direttivo del Cimone per questo servizio degli ‘angeli della neve’, che hanno in dotazione propri mezzi tra cui motoslitte con rimorchio barellato per il trasporto infortunati. 🔗ilrestodelcarlino.it

Guasto agli impianti di Scillato e Marineo: stop all'acqua in alcuni Comuni del Palermitano - Guasti all’adduttore Nuovo Scillato e Risalaimi Marineo: erogazione idrica interrotta in alcuni Comuni del palermitano. Per la perdita all’impianto Nuovo Scillato è stata sospesa la fornitura da oggi a Bagheria, Villabate, Ficarazzi e al distretto Bandita-Favara-Galletti di Palermo. I lavori... 🔗palermotoday.it