Lontre giganti fanno il loro debutto allo zoo di Mosca

Lontre giganti hanno fatto il loro debutto mercoledì allo zoo di Mosca. I due maschi e una femmina di Lontre giganti, classificati come a rischio di estinzione dalla Lista rossa delle specie minacciate dell'Unione internazionale per la conservazione della natura, sono arrivati ??in Russia dal Venezuela.Con un peso di oltre 20 chilogrammi, i mammiferi acquatici si sono già abituati alla loro nuova casa, passando vicino alle vetrate per guardare i visitatori. Lo zoo di Mosca ospita più di 15mila animali, di più di mille specie diverse.

