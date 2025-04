L’ombra dell’operazione di Chiara Ferragni | perché c’è un pezzo della sua società che non ha ripreso

Chiara Ferragni ha diffuso un post per annunciare l'acquisizione del 99% di Fenice Srl, la società che gestisce i diritti del marchio Chiara Ferragni Brand. Dietro quella quota mancante dell'1% in futuro potrebbero aprirsi nuovi problemi. 🔗 ha diffuso un post per annunciare l'acquisizione del 99% di Fenice Srl, lache gestisce i diritti del marchioBrand. Dietro quella quota mancante dell'1% in futuro potrebbero aprirsi nuovi problemi. 🔗 Fanpage.it

Kolo Muani Juve, la volontà dell’attaccante è chiara ma… Operazione complessa col PSG: tutti gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, la volontà dell’attaccante è chiara ma la fattibilità dell’operazione rimane complessa: tutti i dettagli Tra i temi caldi in casa Juve c’è sicuramente il futuro di Kolo Muani. La volontà dell’attaccante di rimanere in bianconero sembra chiara ma, secondo quanto riportato da Tuttosport, l’operazione con il PSG è complessa. La formula e il costo dell’attaccante sono elementi importanti che rendono in questo momento l’operazione sicuramente non facile. 🔗juventusnews24.com

Scatolificio distrutto. L’ombra dell’atto doloso - Le indagini e gli accertamenti sull’incendio che venerdì notte ha distrutto lo scatolificio Sigilla proseguono senza sosta. Il rogo, che ha completamente distrutto il capannone in via Mario Ricci, nella zona industriale di Pesaro e il suo contenuto, richiede verifiche complesse da parte dei carabinieri, anche di concerto con i vigili del fuoco. Gli investigatori stanno passando al setaccio anche i filmati delle telecamere per tentare di ricostruire quanto accaduto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Grande Fratello Lorenzo, Shaila e Chiara affrontano Mattia dopo la diretta: "Ti piace stare al centro dell'attenzione" - Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli non esitano a confrontarsi con Mattia Fumagalli subito dopo la diretta del Grande Fratello: scoppia una discussione a tavola tra i concorrenti. 🔗comingsoon.it

L’ombra dell’operazione di Chiara Ferragni: perché c’è un pezzo della sua società che non ha ripreso - la società che gestisce i diritti del marchio Chiara Ferragni Brand. Dietro quella quota mancante dell’1% in futuro potrebbero aprirsi nuovi problemi. L’annuncio questa volta è stato fatto da Chiara ... 🔗fanpage.it

All'ombra di Chiara Ferragni: a Sanremo si rivedono gli ex amici Fedez («bugiardo») e Tony Effe («infame») - Fedez ed Emis Killa fa subito aleggiare l’ombra della grande decaduta, l’ex regina dell’«hi guys», Chiara Ferragni, che due anni fa era arrivata al Festival di Sanremo da grande «influen ... 🔗msn.com