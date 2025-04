L’ombra dei dazi sulla stagione delle trimestrali | cosa aspettarsi in USA e UE

delle banche centrali, problemi strutturali che assillano specifici settori, come quello dell’auto europea, la dipendenza dalle catene globali e la svolta protezionistica di Trump stanno condizionando l’economia ed i risultati trimestrali delle società quotate, anche sotto forma di deterioramento delle prospettive.La stagione degli utili del primo trimestre del 2025 sta entrando nel vivo, questa è la settimana dedicata alle Magnifiche 7, ma già emerge una “scarsa visibilità delle aziende sulle prospettive future“, derivante dal il contesto dell’incertezza del commercio globale.Ma allora cosa attendersi dai risultati delle big europee ed americane? E come impatterà l’effetto dazi? Secondo Chiara Robba, head of LDI Equity di Generali Asset Management, è lecito attendersi un calo del 5% su base annua degli utili per azione (EPS) delle società dello STOXX 600 (blue-chips europee) ed una crescita del 6% su base annua delle società dell’indice S&P 500 (americane), inferiore rispetto alle stime di inizio anno. 🔗 Quifinanza.it - L’ombra dei dazi sulla stagione delle trimestrali: cosa aspettarsi in USA e UE Una fase di rallentamento post “cura” inflattivabanche centrali, problemi strutturali che assillano specifici settori, come quello dell’auto europea, la dipendenza dalle catene globali e la svolta protezionistica di Trump stanno condizionando l’economia ed i risultatisocietà quotate, anche sotto forma di deterioramentoprospettive.Ladegli utili del primo trimestre del 2025 sta entrando nel vivo, questa è la settimana dedicata alle Magnifiche 7, ma già emerge una “scarsa visibilitàaziende sulle prospettive future“, derivante dal il contesto dell’incertezza del commercio globale.Ma alloraattendersi dai risultatibig europee ed americane? E come impatterà l’effetto? Secondo Chiara Robba, head of LDI Equity di Generali Asset Management, è lecito attendersi un calo del 5% su base annua degli utili per azione (EPS)società dello STOXX 600 (blue-chips europee) ed una crescita del 6% su base annuasocietà dell’indice S&P 500 (americane), inferiore rispetto alle stime di inizio anno. 🔗 Quifinanza.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Export agro-alimentare bergamasco in crescita nel 2024, ma c’è l’ombra dei dazi americani - Nel 2024 le esportazioni agroalimentari bergamasche hanno raggiunto quota 1.482 milioni di euro, registrando una crescita del 4,2% rispetto al 2023, che si situa comunque al di sotto della media regionale (+5,7%) e nazionale (+7,9%). Come già si notava dai dati parziali del primo semestre, l’impulso alla crescita provinciale è derivato dal settore delle bevande, dagli altri prodotti alimentari e dai prodotti della lavorazione di granaglie. 🔗bergamonews.it

Falkland tra ombra argentina e guerra dei dazi - Torna alla ribalta il tema della sovranità sull’arcipelago delle Falkland, con nuove dichiarazioni di capi di Stato latinoamericani e la solita inquietudine di fondo degli isolani. Il supporto latinoamericano all’Argentina Due capi di Stato hanno recentemente espresso il proprio appoggio alla causa argentina. Le loro dichiarazioni pesano tanto più per il fatto di essere uscite a ridosso del 43esimo anniversario della guerra scatenata da Buenos Aires nel 1982 per il controllo delle Falkland e terminata dopo appena due mesi, con la vittoria del Regno Unito. 🔗follow.it

Falkland tra ombra argentina e guerra dei dazi - Torna alla ribalta il tema della sovranità sull’arcipelago delle Falkland, con nuove dichiarazioni di capi di Stato latinoamericani e la solita inquietudine di fondo degli isolani. Il supporto latinoamericano all’Argentina Due capi di Stato hanno recentemente espresso il proprio appoggio alla causa argentina. Le loro dichiarazioni pesano tanto più per il fatto di essere uscite a ridosso del 43esimo anniversario della guerra scatenata da Buenos Aires nel 1982 per il controllo delle Falkland e terminata dopo appena due mesi, con la vittoria del Regno Unito. 🔗strumentipolitici.it

Approfondimenti da altre fonti

Pil Italia, UPB rivede al ribasso la crescita. Si allunga ombra dazi Trump e caro gas. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Wall Street, al via la stagione delle trimestrali con i timori dazi: tocca a JPMorgan, BlackRock & Co. - Wall Street, al via oggi la stagione delle trimestrali: si comincia con JP Morgan ... ma il focus sarà sulle guidance a causa dei dazi. Cosa aspettarsi, con Elisa Piazza Nuova casa per Alessia ... 🔗msn.com

Dazi, inflazione, calo dei consumi: la difficile stagione di Lagarde e Powell, le banche centrali rischiano l’inerzia - Le due banche centrali si stanno interrogando su quale debba essere la politica monetaria da adottare in questa fase: i dazi americani possono infatti abbassare la crescita e alzare l’inflazione. 🔗corriere.it

L’ombra della scure dei dazi. Agroalimentare sotto stress: "La Maremma ha molto da temere" - Vino, olio e formaggi oggi ’valgono’ un export che sfiora i 237 milioni di euro. I dazi al 20% sui prodotti europei (quindi anche su quelli italiani) che entrano negli Stati Uniti ... 🔗lanazione.it