Lombardia i biologi entrano in farmacia Nuovi servizi alle persone

L'Ordine dei biologi e Federfarma della Lombardia hanno recentemente firmato un Protocollo d'Intesa che, di fatto, porta i biologi all'interno delle farmacie della regione, integrando le rispettive competenze per l'accesso più ampio da parte dei pazienti a prestazioni di prevenzione e supporto clinico. La collaborazione, in linea con le normative vigenti, si concentrerà su attività congiunte in ambito formativo, scientifico e operativo. Il Protocollo, valido fino al 31 dicembre 2026, prevede l'attivazione di servizi quali consulenze dietetico-nutrizionali, esecuzione di prelievi ematici capillari e tamponi, oltre a iniziative di educazione alla salute. Intervistati da Italpress, Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia, e Rudy Alexander Rossetto, presidente dell'Ordine dei biologi della Lombardia, hanno spiegato contenuti, contesto e prospettive future di questa nuova collaborazione.

Lombardia, i biologi entrano in farmacia "Nuovi servizi alle persone" - MILANO - L'Ordine dei Biologi e Federfarma della Lombardia hanno recentemente firmato un Protocollo d'Intesa che, di fatto, porta i biologi all'interno delle farmacie della regione, integrando le rispettive competenze per l'accesso più ampio da parte dei pazienti a prestazioni di prevenzione e suppo 🔗ilgiornaleditalia.it

