L' omaggio di carabinieri e Anpi a Gabriele Mastrangelo travolto da un' auto il 25 aprile

Gabriele Mastrangelo, 81 anni, travolto e ucciso da un'auto dopo le celebrazioni del 25 aprile. Nel pomeriggio di oggi, 30 aprile, si sono svolti i funerali dell'ex carabiniere e volontario Auser nella chiesa di San Pietro apostolo.È il picchetto d'onore dei. 🔗 Chietitoday.it - L'omaggio di carabinieri e Anpi a Gabriele Mastrangelo, travolto da un'auto il 25 aprile Lanciano ha dato l'ultimo saluto a, 81 anni,e ucciso da un'dopo le celebrazioni del 25. Nel pomeriggio di oggi, 30, si sono svolti i funerali dell'ex carabiniere e volontario Auser nella chiesa di San Pietro apostolo.È il picchetto d'onore dei. 🔗 Chietitoday.it

Un secolo di vita, l'omaggio dei Carabinieri a nonna Angiolina - Tempo di lettura: < 1 minutoNella mattinata di giovedì scorso, i Carabinieri della Compagnia di Baiano, la Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Quindici, gli amministratori comunali di Lauro e i parroci delle due comunità, hanno preso parte ai festeggiamenti in occasione dei 100 anni di Nonna Angiolina, originaria del comune di Quindici ma residente in quello di Lauro. "Nonna Angiolina" ha accolto con gioia tutti gli invitati, tra i quali naturalmente la sua famiglia e altri parenti che, ormai da diversi anni, si prendono cura dell'anziana donna e, soprattutto non le ...

Condannato a 30 anni per l'omicidio di Gabriele Manca e poi latitante: trovato dai carabinieri in un b&b - LECCE – Con una condanna a 30 anni per l'omicidio di Gabriele Manca sulle spalle,avvenuto nel 1999, era ricercato dallo scorso 8 marzo: arrestato dai carabinieri nella mattinata di sabato. Carmine Mazzotta, 51enne leccese nei confronti del quale è stata emessa la sentenza dalla Corte di...

VIDEO | L'Anpi e le istituzioni in piazza per celebrare il 25 aprile: "Rendiamo omaggio ai valori della resistenza" - Commemorazioni per la manifestazione del 25 aprile a Piazza Unione Europea. Una giornata di memoria ma non solo, per celebrare gli ottanta anni dalla liberazione. L'evento, oltre alla presenza del primo cittadino Federico Basile e delle istituzioni locali, ha visto la partecipazione dei...

