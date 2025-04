Ilgiorno.it - Lo zio galante e la vipera cornuta

Negri Quel giorno lo zio era di buonumore e il primo a esserne contento era il suo nipote preferito. Nota a margine non superflua: lo zio era sempre di buonumore, tranne quando - e accadeva spesso - aveva la luna storta. In quel giorno, salendo in gaia compagnia una costa di monte sotto un cielo arruffato di lana grezza, il suo buonumore aveva preso un’intonazione romantica. Lo scenario aveva la sua parte: alta Valle Seriana, luoghi di rupi dai nomi evocativi come Sedòrnia e Vigna Vaga e Manina. Si saliva verso il grande, costante autunno delle terre alte. Fu a metà strada che lo zio incappò in unae volle mettere tutti sull’avviso, tra serio e faceto: "Occhio, occhio – gridò – che qui c’è una!" "Cornuto sarà lei" sibilò più o meno lastrisciando via tra i sassi. 🔗 Ilgiorno.it