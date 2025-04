Lo Yemen rispecchia le contraddizioni del Medio Oriente

Yemen è lo specchio perfetto delle contraddizioni del Medio Oriente, un’area del mondo dove i conflitti non finiscono mai, dove la realtà è difficile da decifrare secondo i criteri della cultura politica occidentale. Il Paese Yemenità è considerato uno dei più poveri del globo, dipende quasi esclusivamente dagli aiuti internazionali, ma nello stesso tempo è la base di una delle più agguerrite e meglio armate milizie islamiche, gli Houthi, che terrorizzano l’Occidente con gli attacchi alle navi nel Mar Rosso, dove passano ran parte delle merci europee. La popolazione stenta a mettere insieme il pranzo con la cena, oltre il 55% degli abitanti vive sotto la soglia di povertà, mentre l’Iran finanzia con milioni di dollari un esercito di 300 mila guerriglieri in funzione anti Israele e anti occidentale. 🔗 Quotidiano.net - Lo Yemen rispecchia le contraddizioni del Medio Oriente BoniLoè lo specchio perfetto delledel, un’area del mondo dove i conflitti non finiscono mai, dove la realtà è difficile da decifrare secondo i criteri della cultura politica occidentale. Il Paeseità è considerato uno dei più poveri del globo, dipende quasi esclusivamente dagli aiuti internazionali, ma nello stesso tempo è la base di una delle più agguerrite e meglio armate milizie islamiche, gli Houthi, che terrorizzano l’Occidente con gli attacchi alle navi nel Mar Rosso, dove passano ran parte delle merci europee. La popolazione stenta a mettere insieme il pranzo con la cena, oltre il 55% degli abitanti vive sotto la soglia di povertà, mentre l’Iran finanzia con milioni di dollari un esercito di 300 mila guerriglieri in funzione anti Israele e anti occidentale. 🔗 Quotidiano.net

Da Gaza alla Siria, dallo Yemen al Libano, il Medio Oriente è di nuovo la regione dei conflitti - Dalla Striscia di Gaza al Sud del Libano, passando per la Siria e per lo Yemen: il mosaico mediorientale è tornato al punto di partenza. Il 2025 si era aperto con la flebile speranza legata alle tregue concordate o quelle in via di definizione. Ma adesso, passato il primo trimestre dell’anno, la regione è tornata a essere contrassegnata dai diversi fronti riaperti e dalle nuove gravi crisi militari e politiche capaci di compromettere, ancora una volta, la stabilità. 🔗it.insideover.com

Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. Israele rompe la tregua e bombarda Gaza: oltre 300 morti. Hamas: “Netanyahu condanna gli ostaggi”. Yemen: Houthi rivendicano il terzo attacco alla portaerei statunitense Harry Truman nel Mar Rosso | DIRETTA - Diretta live della guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas a Gaza oggi, martedì 18 marzo Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 18 marzo 2025, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza e con Hezbollah in Libano, con gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. DIRETTA Ore 9:30 – Gaza: oltre 300 morti nei raid aerei di Israele – Almeno 326 persone, in gran parte donne e minori, sono rimaste uccise nella notte nella Striscia di Gaza a seguito dei nuovi bombardamenti condotti dalle forze armate di Israele (Idf), che ha rotto così la tregua in corso dal 19 ... 🔗tpi.it

Medio Oriente, la diretta live della guerra tra Israele e Hamas a Gaza, le ultime notizie. Israele rompe la tregua e bombarda Gaza: oltre 300 morti. Hamas: “Netanyahu condanna gli ostaggi”. Consiglio di Sicurezza Onu si riunisce oggi a New York. Yemen: Houthi rivendicano il terzo attacco alla portaerei statunitense Harry Truman nel Mar Rosso | DIRETTA - Diretta live della guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas a Gaza oggi, martedì 18 marzo Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 18 marzo 2025, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza e con Hezbollah in Libano, con gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. DIRETTA Ore 9:45 – Gaza: il Consiglio di Sicurezza dell’Onu si riunisce oggi a New York – Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si riunirà oggi a New York per un briefing su Gaza e “la questione palestinese”. 🔗tpi.it

