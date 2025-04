Lo trovano con la droga lui aggredisce la polizia a testate e calci | 18enne arrestato

polizia hanno arrestato un 18enne per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto sul Facsal vicino al Liceo Respighi: «nel corso dell'identificazione di una decina di giovani - spiega la questura - uno di loro, un.

