Lo strano caso del cardinal Ouédraogo diventato un anno più giovane pur di entrare in conclave

entrare in conclave. È quello che è avvenuto al cardinale Philippe Nakellentuba Ouédraogo, arcivescovo emerito di Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso. La sua età è variabile. Ovvero, nell'Annuario Pontificio 2024 risulta essere nato il 25 gennaio 1945. Quindi avrebbe già compiuto 80 anni prima dell'inizio della Sede Vacante del 2025 e ciò lo renderebbe automaticamente un cardinale non elettore nel conclave che inizierà il 7 maggio 2025. Ma, ed è qui il colpo di scena, nell'Annuario Pontificio 2025 la sua data di nascita è improvvisamente diventata 31 dicembre 1945. Quindi, ringiovanendo di un anno e avendo ufficialmente 79 anni, per lui si apriranno le porte della Cappella Sistina e sarà, dunque, uno dei 133 cardinali elettori chiamati a eleggere il successore di Francesco.

