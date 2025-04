Lo stilista catanese Claudio Di Mari presenta Angelica alla Barcelona Bridal Fashion Week

Lo stilista catanese Claudio Di Mari presenta "Angelica" alla Barcelona Bridal Fashion Week - La collezione, ispirata alla futura moglie dello stilista e al capolavoro "Il Gattopardo", celebra l'eleganza siciliana con abiti che fondono tradizione sartoriale e romanticismo contemporaneo ... 🔗cataniatoday.it