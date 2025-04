Lo smog è sempre più emergenza nelle città l’analisi dei medici per l’ambiente

nelle città italiane è sempre più emergenza“. Questo quanto emerge dai nuovi dati dell’Associazione italiana medici per l’ambiente (Isde Italia), l’Osservatorio mobilità urbana sostenibile promosso da Clean cities campaign e Kyoto club.I risultati sul primo trimestre 2025 – spiegano i medici – mostrano “molte situazioni assai preoccupanti: per le polveri sottili le criticità sono sostanzialmente concentrate nella pianura padana; per quanto riguarda il biossido di azoto valori elevati sono stati rilevati anche in molte città del Sud, dove evidentemente pesano i problemi relativi alla mobilità, mentre un contributo significativo nelle città portuali è dato anche dal trasporto navale“. l’analisi mensile è iniziata da gennaio 2025 e riguarda 26 città italiane di 17 regioni. 🔗 Lapresse.it - Lo smog è sempre più emergenza nelle città, l’analisi dei medici per l’ambiente “L’inquinamento atmosfericoitaliane èpiù“. Questo quanto emerge dai nuovi dati dell’Associazione italianaper(Isde Italia), l’Osservatorio mobilità urbana sostenibile promosso da Clean cities campaign e Kyoto club.I risultati sul primo trimestre 2025 – spiegano i– mostrano “molte situazioni assai preoccupanti: per le polveri sottili le criticità sono sostanzialmente concentrate nella pianura padana; per quanto riguarda il biossido di azoto valori elevati sono stati rilevati anche in moltedel Sud, dove evidentemente pesano i problemi relativi alla mobilità, mentre un contributo significativoportuali è dato anche dal trasporto navale“.mensile è iniziata da gennaio 2025 e riguarda 26italiane di 17 regioni. 🔗 Lapresse.it

