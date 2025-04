Lo skilift sotto accusa

Lo skilift Duadello presenterebbe "anomalie" non solo documentali, ma anche strutturali, tali da comprometterne la sicurezza: in particolare una stazione intermedia non conforme al progetto originario sprovvista del sistema di sgancio automatico degli sciatori, improvvisata ex post dai gestori per ovviare al problema della mancanza di innevamento a monte. È l'esito della consulenza della procura sulla sciovia della Valpalot, lo scorso 24 gennaio sequestrata - e tuttora sotto sequestro - nell'ambito dell'indagine sulla morte dell'addetto Angelo Frassi. I titolari di Valpalot Ski Silvano Sorio e Nicoletta Merighetti erano stati arrestati per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro del collaboratore. La vittima, 67 anni, di Pisogne, la mattina del 28 dicembre 2024 era caduta da un palo dello skilift, facendo un volo di 7 metri.

Cade da un palo dello skilift e muore, il corpo di Angelo Frassi sarebbe stato spostato per simulare un malore; Depistaggio sull’infortunio mortale. Tacciono i titolari di Valpalot Ski; Morto in Val Palot, i coniugi arrestati non rispondono al Gip; Così hanno spostato il corpo dell'operaio morto fingendo sia stato un malore. 🔗Approfondimenti da altre fonti

