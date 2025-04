Lllorente suggerisce | Inter tagliare dietro la difesa del Barcellona Tutto in gioco!

IL RAGIONAMENTO – Fernando Llorente si è così espresso a Prime Video nel pre-partita di Barcellona-Inter, andata delle semifinali di Champions League: «I risultati del Barcellona sono pazzeschi, soprattutto la finale di Copa del Rey vinta contro il Real Madrid. L'Inter deve essere brava a tagliare dietro la difesa per cercare di fare male. Vero che il Barcellona crea tante occasioni, ma i nerazzurri potranno avere l'opportunità di far male in avanti. Starà a loro riuscire a sfruttarle. Olmo sta facendo una stagione incredibile, è bravissimo nell'ultimo passaggio e sa far male ai suoi avversari. Fisicamente sono a un livello altissimo, sono tutti in forma, e giocano senza la paura di lasciare dei metri di campo alle proprie spalle.»

