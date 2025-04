Live set allo stadio per la prima volta | domani dj si esibirà dalla balconata centrale della tribuna autorità

domani - giovedì 1° maggio - Fenoaltea si esibirà allo stadio Barbera. L'artista palermitano da poco uscito con un ep (l'abbreviazione di "Extended Play" che indica una pubblicazione più lunga di un singolo, ma più breve di un album) che racconta Palermo, renderà omaggio alla squadra di casa e ai.

Live set allo stadio per la prima volta: domani dj si esibirà dalla balconata centrale della tribuna autorità; Informazioni chiave per le partite della LFC Women al St Helens Stadium; L'atmosfera pre derby allo stadio Moccagatta; Notte di Halloween allo Stadium con Ilario Alicante e Loco Dice dj-set. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Live set allo stadio per la prima volta: domani dj si esibirà dalla balconata centrale della tribuna autorità - L'"evento" è in programma circa 10 minuti prima del calcio di inizio della partita Palermo-Sud Tirol. Il brano che l’artista proporrà, composto per l’occasione, è un campionamento di alcuni cori dei t ... 🔗palermotoday.it

Palermo-Südtirol, festa speciale al Barbera: live set inedito di Fenoaltea prima del fischio d’inizio - Sarà una giornata davvero speciale quella di giovedì 1° maggio al “Renzo Barbera”. In occasione della sfida tra Palermo e Südtirol, andrà in scena un evento unico: per la prima volta nella storia, dal ... 🔗ilovepalermocalcio.com

