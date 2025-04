LIVE Musetti-De Minaur 4-3 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | l’azzurro ha un break nel 1 set

DIRETTA LIVE15-30 Stavolta si allarga l’uscita lungoriga di dritto.0-30 Clamorosa fiondata di dritto in risposta. Anche nei piedi! Indomabile Musetti.0-15 Carica da fondo Musetti, De Minaur spinge ma lo fa in rete dopo tre colpi.5-3 Servizio e rovescio in contropiede, che bello!40-15 Si allarga ed esce il dritto di De Minaur.30-15 Grande! Prima vincente a cancellare l’errore di prima.15-15 Doppio fallo (1°).15-0 Chiude di dritto in contropiede Musetti, ancora tutto nasce dalla prima in campo.4-3 A zero De Minaur.40-0 Fuori il rovescio al salto di Musetti.30-0 Prima vincente.15-0 Palleggio sfiancante, lungo di poco il rovescio carico dell’azzurro.4-2 Servizio dritto e urlo Musetti!A-40 Perfetta la smorzata di rovescio col taglio esterno.40-40 Esce il rovescio in controbalzo. 🔗 Oasport.it - LIVE Musetti-De Minaur 4-3, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro ha un break nel 1° set CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Stavolta si allarga l’uscita lungoriga di dritto.0-30 Clamorosa fiondata di dritto in risposta. Anche nei piedi! Indomabile.0-15 Carica da fondo, Despinge ma lo fa in rete dopo tre colpi.5-3 Servizio e rovescio in contropiede, che bello!40-15 Si allarga ed esce il dritto di De.30-15 Grande! Prima vincente a cancellare l’errore di prima.15-15 Doppio fallo (1°).15-0 Chiude di dritto in contropiede, ancora tutto nasce dalla prima in campo.4-3 A zero De.40-0 Fuori il rovescio al salto di.30-0 Prima vincente.15-0 Palleggio sfiancante, lungo di poco il rovescio carico del.4-2 Servizio dritto e urlo!A-40 Perfetta la smorzata di rovescio col taglio esterno.40-40 Esce il rovescio in controbalzo. 🔗 Oasport.it

Su altri siti se ne discute

LIVE Musetti-De Minaur, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il regolarista australiano verso la finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ATP di Montecarlo 2025 tra Lorenzo Musetti ed Alex De Minaur. Chi vince affronterà nell’atto conclusivo di sicuro uno spagnolo: o Carlos Alcaraz o Alejandro Davidovich Fokina. Per l’Italia si tratta della seconda semifinale consecutiva nel Principato, dopo che nel 2024 Jannik Sinner fu sconfitto tra le polemiche dal greco Stefanos Tsitsipas, eliminato in questa edizione ai quarti proprio da Musetti. 🔗oasport.it

LIVE Musetti-De Minaur 1-6, 6-4, 0-1, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: fase delicata nel terzo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Musetti riesce a rispondere con un guizzo, De Minaur sbaglia incredibilmente un rovescio dal centro del campo. Palla lunga. 40-40 Sul nastro il diritto dal centro dell’australiano. Vantaggi. 40-30 Troppo passivo Musetti, che mette in corridoio un diritto lungolinea interlocutorio. 30-30 Lungo il diritto lungolinea dell’italiano che sarebbe stato vincente. 🔗oasport.it

LIVE Musetti-De Minaur 1-6, 6-4, 5-6, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: l’australiano risale da 15-30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE C’E’ L’IPOTESI CHE NON SI GIOCHI LA FINALE A MONTECARLO: COSA SUCCEDEREBBE? 5-6 Altro errore di Musetti, in rete il rovescio lungolinea. 40-30 Brutto errore di Musetti, largo un rovescio incrociato interlocutorio. 30-30 Servizio e diritto dell’oceanico, che qui non ha tremato. 15-30 Diritto a sventaglio dell’italiano che l’australiano non può contenere. 15-15 De Minaur avanti con coraggio e chiude con la volée di rovescio. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Musetti in finale a Monte-Carlo! De Minaur ko; Musetti-De Minaur, semifinale Atp Montecarlo: Lorenzo vola in finale!; Musetti-de Minaur all'Atp di Montecarlo 2025 in diretta: 1-6; 6-4; 7-6(4), Musetti vola in finale contro Alcaraz; Musetti fa la storia, prima finale in un 1000 a Monte-Carlo: domenica sfida Alcaraz. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Alle 21.30 Musetti-De Minaur per un posto ai quarti nell'Atp di Madrid - Lorenzo continua la scalata alla top 10 ma l'australiano (testa di serie numero 6) è solido. Chi vince trova sulla sua strada uno tra Diallo e Dimitrov ... 🔗gazzetta.it

LIVE Musetti-De Minaur, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: immediata rivincita serale dopo Montecarlo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE DALLE 13.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE ... 🔗oasport.it

Musetti-De Minaur oggi, ATP Madrid 2025: orario, tv, programma, streaming - Lorenzo Musetti affronterà Alex de Minaur agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver regolato il ... 🔗oasport.it