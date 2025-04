LIVE Musetti-De Minaur 3-2 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | i break potevano essere due!

DIRETTA LIVE3-2 Prova a uscire di rovescio lungoriga, esce. Peccato le 4 chance di break.A-40 Con il dritto De Minaur.40-40 Esce di poco il passante in corsa di Musetti. Servizio e dritto ADM.40-A Spinge lungoriga di dritto dopo la risposta carica e fa il punto Lorenzo! Torna a break point!40-40 SI SUPERA DI NUOVO IL MAGO! Tutti in piedi! Lob di controbalzo clamoroso di Musetti e poi anche volèe corsa dorsale e passantino stretto di dritto delizioso!A-40 Prima slice che dà il punto all’aussie.40-40 Con la prima De Minaur.30-40 Palla corta di Musetti su cui arriva e colpisce di rovescio in modo vincente ADM.15-40 Non risponde, cercando di farlo in modo vincente, di dritto l’azzurro.Seconda, la quarta del game.0-40 Slice Musetti, errore di dritto De Minaur!0-30 Gratuito anche di rovescio. 🔗 Oasport.it - LIVE Musetti-De Minaur 3-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: i break potevano essere due! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Prova a uscire di rovescio lungoriga, esce. Peccato le 4 chance di.A-40 Con il dritto De.40-40 Esce di poco il passante in corsa di. Servizio e dritto ADM.40-A Spinge lungoriga di dritto dopo la risposta carica e fa il punto Lorenzo! Torna apoint!40-40 SI SUPERA DI NUOVO IL MAGO! Tutti in piedi! Lob di controbalzo clamoroso die poi anche volèe corsa dorsale e passantino stretto di dritto delizioso!A-40 Prima slice che dà il punto all’aussie.40-40 Con la prima De.30-40 Palla corta disu cui arriva e colpisce di rovescio in modo vincente ADM.15-40 Non risponde, cercando di farlo in modo vincente, di dritto l’azzurro.Seconda, la quarta del game.0-40 Slice, errore di dritto De!0-30 Gratuito anche di rovescio. 🔗 Oasport.it

LIVE Musetti-De Minaur, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: il regolarista australiano verso la finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell'ATP di Montecarlo 2025 tra Lorenzo Musetti ed Alex De Minaur. Chi vince affronterà nell'atto conclusivo di sicuro uno spagnolo: o Carlos Alcaraz o Alejandro Davidovich Fokina. Per l'Italia si tratta della seconda semifinale consecutiva nel Principato, dopo che nel 2024 Jannik Sinner fu sconfitto tra le polemiche dal greco Stefanos Tsitsipas, eliminato in questa edizione ai quarti proprio da Musetti.

LIVE Irlanda-Francia 13-32, Sei Nazioni rugby 2025 in DIRETTA: la meta di Jegou tramortisce gli irlandesi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62?- In avanti dei padroni di casa, che hanno le mani sui fianchi e scuotono la testa. 20 minuti da incubo per gli irlandesi. 60?- Non sbaglia Ramos. Irlanda 13 Francia 32. 59?- META FRANCIA! Indomabile i transalpini. Gran numero del giocatore appena entrato Jegou, che sguscia via dalla mischia volando in meta. 56?- Altri 3 punti firmati al destro di Ramos.

LIVE Musetti-De Minaur 1-6, 6-4, 0-1, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: fase delicata nel terzo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Musetti riesce a rispondere con un guizzo, De Minaur sbaglia incredibilmente un rovescio dal centro del campo. Palla lunga. 40-40 Sul nastro il diritto dal centro dell'australiano. Vantaggi. 40-30 Troppo passivo Musetti, che mette in corridoio un diritto lungolinea interlocutorio. 30-30 Lungo il diritto lungolinea dell'italiano che sarebbe stato vincente.

