LIVE Musetti-De Minaur 1-0 ATP Madrid 2025 in DIRETTA | inizio con break!

DIRETTA LIVE15-15 Meraviglioso lungoriga di dritto di Musetti! De Minaur spinge ma l'azzurro risponde senza cedere mezzo centimetro, e risolve lui!0-15 Errore di dritto di Musetti.1-0 Che bellezza! Cambio lungoriga di Musetti vincente, o quantomeno appena scheggiato da De Minaur! Che inizio!30-40 Con il dritto apre il campo e chiude ADM.15-40 Esce l'accelerazione di dritto dell'aussie.15-30 Gran risposta di rovescio e punto di Musetti!15-15 Servizio vincente.0-15 Alex De Minaur al servizio. Errore di dritto dell'aussie.Niente. Ancora c'è da attendere, proposta di matrimonio in corso sul Santana.23:05 Giocatori in campo tre minuti e si parte!22:54 E allora, con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia, ecco che si può procedere con la rivincita della semifinale di Montecarlo! Sicuramente le condizioni lentissime della fredda serata madrilena avvantaggiano, SULLA CARTA, le variazioni del carrarino.

