LIVE Italia-Svezia 3-0 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | allungano gli azzurri dopo il secondo end

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI Italia-CINA DI curling misto DALLE 15.0023.35 Sempre una stone svedese a punto con 2 tiri alla conclusione dell’end.23.32 Situazione che si complica per gli azzurri: ci sono ben 4 stone svedesi in casa, con una stone azzurra che al momento salverebbe il passivo ma che potrebbe esser bocciata dagli avversari, 4 tiri al termine.23.31 Questa volta non riesce la bocciata a Mosaner.23.30 Una stone a punto per gli svedesi dopo 4 tiri.23.26 Il tiro svedese non mette fuori causa le due stone centrali Italiane, altri due punti per MosanerConstantini! Italia-Svezia 3-0!23.24 Tre stone azzurre presenti nella casa a un tiro dal termine. Hasselborg proverà a limitare i danni con l’ultima stone.23.22 Disastro svedese. Nel tentativo di bocciare la stone centrale azzurra, Eriksson colpisce la stone di guardia e nell’inerzia elimina dalla casa l’unica stone scandinava. 🔗 Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 3-0, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: allungano gli azzurri dopo il secondo end CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-CINA DIDALLE 15.0023.35 Sempre una stone svedese a punto con 2 tiri alla conclusione dell’end.23.32 Situazione che si complica per gli: ci sono ben 4 stone svedesi in casa, con una stone azzurra che al momento salverebbe il passivo ma che potrebbe esser bocciata dagli avversari, 4 tiri al termine.23.31 Questa volta non riesce la bocciata a Mosaner.23.30 Una stone a punto per gli svedesi4 tiri.23.26 Il tiro svedese non mette fuori causa le due stone centraline, altri due punti per MosanerConstantini!3-0!23.24 Tre stone azzurre presenti nella casa a un tiro dal termine. Hasselborg proverà a limitare i danni con l’ultima stone.23.22 Disastro svedese. Nel tentativo di bocciare la stone centrale azzurra, Eriksson colpisce la stone di guardia e nell’inerzia elimina dalla casa l’unica stone scandinava. 🔗 Oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Sci di fondo, Team Sprint Mondiali 2025 in DIRETTA: Ganz/Cassol prime in qualificazione! Pellegrino/Graz avanti. Finali alle 14.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59: Italia dunque in finale, con un sorprendente miglior tempo, nella gara femminile e in finale con il settimo tempo nella gara maschile 11.57. Queste le squadre che parteciperanno alla finale maschile: Norvegia, Finlandia, Francia, Cechia, Svizzera, Polonia, Italia, Usa, Germania, Spagna, Canada, Svezia, Slovenia, Austria, Cina 11.57: Wang qualifica la Cina alla finale 11. 🔗oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom maschile Mondiali juniores in DIRETTA: Braekken al comando dopo la prima manche, azzurri lontani. Si riparte alle 11.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.33 Buona gara per l’andorrano Pirmin Estruga Sans, 25mo a 3.66 da Braekken. 9.31 29mo il transalpino Arthur Heude a 4.15 dalla prima posizione. 9.29 Il ceco Aldo Tomasek si infila in 30ma posizione a 4.27 dalla testa. 9.26 Lo statunitense Aksel Lindenmeyr paga 3.92 dalla testa, l’americano estromette dai primi trenta Ruffinoni. 9.22 La top-10 provvisoria della prima manche. 🔗oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom maschile Mondiali juniores in DIRETTA: prima manche alle 8.30 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile valevole per i Mondiali juniores 2025 di sci alpino in programma a Tarvisio (Italia). La manifestazione iridata giunge al termine: quella di oggi sarà l’ultima competizione che si disputerà nella località friulana per ciò che concerne la kermesse dedicata alle giovani stelle dello sci alpino. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

Sport in TV oggi, 30 Aprile 2025: il programma e le dirette TV e Streaming; Ufficializzato il calendario della Nations League: prime due gare in casa il 21 e 25 febbraio con Galles e Danimarca; Il sogno è realtà! L’Italfutsal femminile batte anche la Svezia e vola al primo Mondiale della storia; Italia-Svezia femminile ai Mondiali femminili, dove vederla in TV e streaming: le formazioni ufficiali della partita. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ottava sfida degli azzurri ... 🔗oasport.it

Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 30 aprile, programma, streaming - L'unica regola è non accontentarsi mai. Oggi, mercoledì 30 aprile, Stefania Constantini ed Amos Mosaner affronteranno due impegni in occasione dei ... 🔗oasport.it

LIVE Mondiali indoor: la serata del day 1 - LIVE Mondiali indoor ... seconda giornata dei Mondiali indoor di Nanchino sarà trasmessa in diretta tv sabato 22 marzo: 3.00-5.40 RaiSport, 11.15-13.00 Rai 2, 13.00-13.30 RaiSport, 14-14.25 ... 🔗informazione.it