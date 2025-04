LIVE Italia-Svezia 0-0 Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | inizia il match

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI Italia-CINA DI curling misto DALLE 15.0023.11 Due tiri alla fine del primo end. Stone azzurra ancora a punto, la Svezia potrebbe appoggiarsi a due stone antecedenti quella Italiana per provare a bocciare.23.09 Sempre una stone Italiana presente al centro della casa a 4 tiri dal termine.23.06 Una stone a punto per l’Italia dopo i primi quattro tiri.23.04 SI PARTE!23.03 La mano iniziale sarà della Svezia.23.01 Quella di oggi è di fatto la rivincita della semifinale olimpica di Pechino, gara in cui Amos Mosaner e Stefania Constantini si imposero per 8-1 nel penultimo atto del torneo a cinque cerchi.22.58 Le due coppie stanno sistemando gli ultimi dettagli in vista del via dell’incontro.22.55 La Svezia di Anna HasselborgOskar Eriksson ha conquistato il titolo lo scorso anno ed è tra le grandi favorite. 🔗 Oasport.it - LIVE Italia-Svezia 0-0, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: inizia il match CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-CINA DIDALLE 15.0023.11 Due tiri alla fine del primo end. Stone azzurra ancora a punto, lapotrebbe appoggiarsi a due stone antecedenti quellana per provare a bocciare.23.09 Sempre una stonena presente al centro della casa a 4 tiri dal termine.23.06 Una stone a punto per l’dopo i primi quattro tiri.23.04 SI PARTE!23.03 La manole sarà della.23.01 Quella di oggi è di fatto la rivincita della semifinale olimpica di Pechino, gara in cui Amos Mosaner e Stefania Constantini si imposero per 8-1 nel penultimo atto del torneo a cinque cerchi.22.58 Le due coppie stanno sistemando gli ultimi dettagli in vista del via dell’incontro.22.55 Ladi Anna HasselborgOskar Eriksson ha conquistato il titolo lo scorso anno ed è tra le grandi favorite. 🔗 Oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Pomare e Collomb, serve la rimonta per il podio. Seconda manche alle 12.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.30 10.10: infortunio probabilmente ad un ginocchio per l’ungherese Kortvelyessi che deve essere fatta scendere con il toboga, per cui al momento la gara è interrotta quando mancano 19 atlete al via 10.05: Ancora 24 atlete devono prendere il via, poco più di 50 sono arrivate al traguardo. Non ci sono e probabilmente non ci saranno altri inserimenti nelle prime 30 posizioni 9. 🔗oasport.it

LIVE Sci alpino, SuperG maschile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: si parte alle 11.00. Lamp cerca il colpaccio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DEI MONDIALI JUNIORES DI SCI ALPINO DALLE 9.00 10:47 Italia che festeggia la prima medaglia di questa edizione con il bronzo colto da Sara Thaler nel superG femminile. Morale dunque alto per i giovani azzurri. 10:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del superG maschile dei Mondiali juniores 2025. Poco meno di 20 minuti al via della gara. 🔗oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: le azzurre provano la rimonta. Seconda manche dalle 12.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 10.30 11:51 Al mattino la migliore è stata Cornelia Oehlund. La svedese, che vanta già ottimi risultati in Coppa del Mondo, ha sfruttato al meglio il pettorale n.1 senza però riuscire a fare il vuoto. La scandinava dovrà dunque tenere alta l’intensità di sciata e dell’attenzione per conquistare l’oro. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Italia-Svezia in diretta tv e Live-Streaming; Italia-Svezia 0-0: Azzurri fuori dal Mondiale; Italia-Svezia risultato 0-5 ai Mondiali femminili: azzurre travolte da Ilestedt, Blackstenius, Rolfo e...; La Svezia è troppo forte: Italia stracciata 5-0. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ottava sfida degli azzurri ... 🔗oasport.it

Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 30 aprile, programma, streaming - L'unica regola è non accontentarsi mai. Oggi, mercoledì 30 aprile, Stefania Constantini ed Amos Mosaner affronteranno due impegni in occasione dei ... 🔗oasport.it

LIVE Mondiali indoor: la serata del day 1 - LIVE Mondiali indoor ... DIRETTA TV - La seconda giornata dei Mondiali indoor di Nanchino sarà trasmessa in diretta tv sabato 22 marzo: 3.00-5.40 RaiSport, 11.15-13.00 Rai 2, 13.00-13.30 RaiSport ... 🔗informazione.it