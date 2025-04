LIVE Italia-Polonia Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro gli azzurri non possono sbagliare

DIRETTA LIVE14.46 La rassegna iridata dell'Italia è iniziata domenica con la netta vittoria contro il Giappone per 4-1. Gli azzurri hanno poi subito la sconfitta contro l'Ucraina ai shoot-out. Dopo aver recuperato per due volte lo svantaggio nei tempi regolamentari gli Italiani non sono riusciti a piazzare la zampata decisiva ai rigori perdendo per 3-2.14.43 A Sfantu Gheorghe (Romania) torna in azione l'Italia per la terza giornata dei Mondiali 2025 Gruppo A Divisione I. Gli azzurri non possono più sbagliare se vogliono mantenere vivo il sogno promozione.14.40 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia, partita valevole per i Mondiali 2025 del Gruppo A Divisione I di hockey ghiaccio.

