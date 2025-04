LIVE Italia-Polonia 3-1 Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA | gol di Zanetti gli azzurri allungano

DIRETTA LIVE5.41 Deviazione davanti a Fadani che riesce a respingere. Il disco arriva dalle parti di Mantenuto che prova il contropiede.6.06 Mischia davanti alla porta di Fadani che riesce a parare e a bloccare il disco.7.26 Parata di Fadani su un tiro deviato della Polonia. Gli azzurri in questa fase stanno rinunciando a contrattaccare, provando a gestire tempo ed energie.8.17 Gazley recupera il disco, ma decide di allontanarlo per permettere agli azzurri il cambio di linea.10.55 La Polonia ora prova ad alzare il ritmo. Gli azzurri hanno due gol da gestire in questi ultimi 10 minuti e potranno provare a sfruttare gli spazi lasciati dai polacchi11.52 Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllll!!! Contropiede micidiale di Trivellato che arriva sulla linea della porta e poi serve verso il palo opposto Marco Zanetti che tira di prima e batte Fucik. 🔗 Oasport.it - LIVE Italia-Polonia 3-1, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: gol di Zanetti, gli azzurri allungano CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.41 Deviazione davanti a Fadani che riesce a respingere. Il disco arriva dalle parti di Mantenuto che prova il contropiede.6.06 Mischia davanti alla porta di Fadani che riesce a parare e a bloccare il disco.7.26 Parata di Fadani su un tiro deviato della. Gliin questa fase stanno rinunciando a contrattaccare, provando a gestire tempo ed energie.8.17 Gazley recupera il disco, ma decide di allontanarlo per permettere agliil cambio di linea.10.55 Laora prova ad alzare il ritmo. Glihanno due gol da gestire in questi ultimi 10 minuti e potranno provare a sfruttare gli spazi lasciati dai polacchi11.52 Gooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllll!!! Contropiede micidiale di Trivellato che arriva sulla linea della porta e poi serve verso il palo opposto Marcoche tira di prima e batte Fucik. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2025 in DIRETTA: Furlani in testa in una combattuta finale del lungo! Quarto Fabbri nel peso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01: Non si migliora Adcock, ora Furlani 14.01: E’ il momento della finale dei 60 ostacoli donne. Queste le protagoniste: 1 Amoi Brown JAM 7.80 7.80 2 Devynne Charlton BAH 7.65 7.82 3 Ditaji Kambundji SUI 7.67 7.67 4 Grace Stark USA 7.72 7.72 5 Pia Skrzyszowska POL 7.78 7.79 6 Nadine Visser NED 7.72 7.72 7 Ackera Nugent JAM 7.72 7.75 8 Christina Clemons USA 7. 🔗oasport.it

LIVE Speed skating, Mondiali 2025 in DIRETTA: primo posto per Joep Wennemars, David Bosa chiude ultimo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Premiate le ragazze, ricordiamo: 1 Miho Takagi (Giappone), 2 Femke Kok (Olanda), 3 Jutta Leerdam (Olanda). 15.22 Ultimo posto per David Bosa, ma ripetiamo non era nelle condizioni ottimali. 15.19 Jordan Stolz chiude solamente al terzo posto, delusione per l’americano. Doppietta olandese quindi, primo posto per Joep Wennemars, secondo Jenning De Boo. 15. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Volley, Italia-Polonia 3-1: ai quarti il Giappone; L'Italia travolge 3-1 la Polonia e chiude 1ª: rivivi il LIVE-Blog; Pallavolo alle Olimpiadi di Parigi 2024: quando si gioca, calendario, sedi e come comprare i biglietti; L'Italia si prende la finale di VNL! Rivivi il 3-0 sulla Polonia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Italia-Polonia, Mondiali hockey ghiaccio 2025 in DIRETTA: gli azzurri non possono più sbagliare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Polonia, partita ... 🔗oasport.it