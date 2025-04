LIVE Italia-Cina Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | Constantini e Mosaner non possono abbassare la guardia

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI Italia-SVEZIA DI curling misto DALLE 23.0014.49: L’Italia è inserita nel gruppo A con Canada, Scozia, Svezia, Cona, Finlandia, Danimarca, Germania, Corea del Sud e Olanda. Nell’altro girone, invece, figurano Australia, Estonia, Giappone, Norvegia, Usa, Cechia, Spagna, Nuova Zelanda, Svizzera, Turchia.14.46: L’Italia, campione olimpica in carica, è una delle outsider di lusso in questo torneo iridato, dopo due stagioni non da protagonista. Stefania Constantini e Amos Mosaner, dopo aver riformato la coppia più titolata del curling azzurro, si presentano da Campioni Olimpici e la prima parte della loro avventura iridata è stata sorprendente e senza macchia.14.43: Gli azzurri sono vicinissimi alla qualificazione alla fase ad eliminazione DIRETTA e possono sognare addirittura la qualificazione DIRETTA alla semifinale ma tutto passa attraverso la sfida odierna con i cinesi, coppia contro cui non è semplice giocare. 🔗 Oasport.it - LIVE Italia-Cina, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini e Mosaner non possono abbassare la guardia CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-SVEZIA DIDALLE 23.0014.49: L’è inserita nel gruppo A con Canada, Scozia, Svezia, Cona, Finlandia, Danimarca, Germania, Corea del Sud e Olanda. Nell’altro girone, invece, figurano Australia, Estonia, Giappone, Norvegia, Usa, Cechia, Spagna, Nuova Zelanda, Svizzera, Turchia.14.46: L’, campione olimpica in carica, è una delle outsider di lusso in questo torneo iridato, dopo due stagioni non da protagonista. Stefaniae Amos, dopo aver riformato la coppia più titolata delazzurro, si presentano da Campioni Olimpici e la prima parte della loro avventura iridata è stata sorprendente e senza macchia.14.43: Gli azzurri sono vicinissimi alla qualificazione alla fase ad eliminazionesognare addirittura la qualificazionealla semifinale ma tutto passa attraverso la sfida odierna con i cinesi, coppia contro cui non è semplice giocare. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Italia-Scozia 6-9, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: azzurri surclassati nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.57: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Buonanotte! 0.56: Italia che resta con sole due vittorie e 4 sconfitte e che si appresta ad affrontare i padroni di casa e campioni del mondo del Canada. Anche per gli azzurri, a questo punti, la priorità potrebbe essere puntare alla salvezza. 0.56: Finisce qui, con la Scozia che batte 9-6 un’Italia competitiva per otto end, poi sono bastate un paio di imprecisioni per dare il via libera agli scozzesi. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Canada 5-5, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri per il pareggio nel settimo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING MISTO DALLE 15.00 0.31: MANO RUBATA DAGLI AZZURRI! Errore nella bocciata finale da parte di Gallant, tutto in parità. Mano che resta ai canadesi, serve un’altra impresa 0.28. Sono due le stone canadesi a punto quando mancano gli ultimi due tiri 0.25: Per due volte non riesce la doppia bocciata ai canadesi, resta una stone canadese a punto ma c’è una stone italiana molto vicina 0. 🔗oasport.it

LIVE Italia-Scozia 3-1, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: punto azzurro nel terzo end - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48: Resta una stone azzurra a punto quando mancano 4 tiri alla fine dell’end 19.45: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quarto end 19.40. Non riesce la magia a Constantini che trova una traiettoria corta nel tentativo di mettere la seconda stone azzurra a punto. Un punto per gli azzurri nel terzo end: 3-1 19.38: Stone azzurra a punto piazzata da Mosaner quando mancano due tiri alla fine dell’end 19. 🔗oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Italia-Cina, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini e Mosaner non possono abbassare la guardia; LIVE Italia-Cina Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA | Constantini e Mosaner non devono cadere nella trappola; LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per il primo posto; Dove vedere l’Italia ai Mondiali di curling misto oggi in tv: orari 30 aprile, programma, streaming. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE Italia-Cina, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: Constantini e Mosaner non devono cadere nella trappola - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Cina, settima sfida degli azzurri ... 🔗oasport.it

LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ottava sfida degli azzurri ... 🔗oasport.it

LIVE Italia-Corea del Sud, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: primo snodo fondamentale per Constantini e Mosaner - Amos Mosaner-Stefania Constantini, che ritorno! Esordio show ai Mondiali in Canada per la coppia di doppio misto azzurra contro la Finlandia ... 🔗informazione.it