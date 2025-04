LIVE Giro di Romandia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo si avvicina ai fuggitivi

DIRETTA LIVE16.58 Gerben Kuypers vince anche il secondo sprint intermedio.16.55 30 secondi di vantaggio per la fuga.16.52 Prossimi chilometri in leggera salita.16.49 Circa 4 chilometri allo sprint intermedio di Burg.16.46 30 chilometri alla conclusione.16.43 45 secondi di vantaggio per la fuga.16.40 Continua la rincorsa ai due battistrada.16.37 Gerben Kuypers vince lo sprint.16.36 2 chilometri allo sprint intermedio di Salavaux.16.33 La Ineos Greandiers ed il Team Visma Lease a Bike guidano il gruppo.16.30 Scende sotto il minuto il vantaggio della fuga.16.25 I due battistrada: Ben Zwiehoff (Red Bull Bora Hansgrohe) e Gerben Kuypers (Intermarché-Wanty).16.22 50 chilometri alla conclusione.16.18 1? 40” il vantaggio dei battistrada.16.15 Il gruppo aumenta l’andatura. 🔗 Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo si avvicina ai fuggitivi CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.58 Gerben Kuypers vince anche il secondo sprint intermedio.16.55 30 secondi di vantaggio per la fuga.16.52 Prossimi chilometri in leggera salita.16.49 Circa 4 chilometri allo sprint intermedio di Burg.16.46 30 chilometri alla conclusione.16.43 45 secondi di vantaggio per la fuga.16.40 Continua la rincorsa ai due battistrada.16.37 Gerben Kuypers vince lo sprint.16.36 2 chilometri allo sprint intermedio di Salavaux.16.33 La Ineos Greandiers ed il Team Visma Lease a Bike guidano il.16.30 Scende sotto il minuto il vantaggio della fuga.16.25 I due battistrada: Ben Zwiehoff (Red Bull Bora Hansgrohe) e Gerben Kuypers (Intermarché-Wanty).16.22 50 chilometri alla conclusione.16.18 1? 40” il vantaggio dei battistrada.16.15 Ilaumenta l’andatura. 🔗 Oasport.it

