DIRETTA LIVEBuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di Romandia 2025. La storica corsa a tappe, arrivata alla settantottesima edizione, si è aperta ieri con una cronometro prologo di 3.4 chilometri. La prima maglia di leader della classifica generale è stata conquistata da Samuel Watson (Ineos Grenadiers).Quella di oggi è la frazione più lunga di questo Giro con i suoi 194.3 chilometri. La partenza avrà luogo a Münchestein e dopo un percorso movimentato la tappa si concluderà a Friburgo. Il primo GPM di terza categoria, quello di Grindel (2.3 km ad una pendenza media del 6,5%), verrà affrontato dopo soli 28 chilometri.La parte centrale della tappa propone gli altri 3 GPM uno dietro l’altro con l’ascesa al Mont-Crosin (2. 🔗 Oasport.it - LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo a Friburgo dopo una frazione mossa CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della primadeldi. La storica corsa a tappe, arrivata alla settantottesima edizione, si è aperta ieri con una cronometro prologo di 3.4 chilometri. La prima maglia di leader della classifica generale è stata conquistata da Samuel Watson (Ineos Grenadiers).Quella diè lapiù lunga di questocon i suoi 194.3 chilometri. La partenza avrà luogo a Münchestein eun percorso movimentato lasi concluderà a. Il primo GPM di terza categoria, quello di Grindel (2.3 km ad una pendenza media del 6,5%), verrà affrontatosoli 28 chilometri.La parte centrale dellapropone gli altri 3 GPM uno dietro l’altro con l’ascesa al Mont-Crosin (2. 🔗 Oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: tappa e maglia per Samuel Watson della Ineos Grenadiers - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:48 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale del prologo del Giro di Romandia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. 17:46 Nella Top 10 dell’ordine d’arrivo odierno figurano i corridori di otto nazionalità diverse. 17:45 Alberto Bettiol, in diciassettesima posizione, è il primo italiano. 🔗oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: miglior tempo per Samuel Watson - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:25 L’ultimo a partire sarà Victor Langellotti della Ineos Grenadiers. 17:22 Il francese Thibault Guernalec della Arkéa – B&B Hotels conclude in 4.37,17. Settima posizione per lui. 17:21 Benoît Cosnefroy della Decathlon AG2R La Mondiale Team chiude diciottesimo con 4.42,13. 17:18 Miglior tempo per l’inglese Samule Watson della Ineos Grenadiers con 4. 🔗oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, Prologo in DIRETTA: miglior tempo per Ivo Oliveira, quinto Remco Evenepoel - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:14 Il corridore belga torna in bici e riparte concludendo con un distacco di oltre un minuto e mezzo. 17:13 Caduta per il belga Julien Vermote della Team Vis.ma | Lease a Bike 17:10 Parte Johan Price-Pejtersen della Alpecin – Deceuninck. 17:06 Mancano meno di 30 corridori alla fine della prova. 17:04 Stefan Kung della Groupama – FDJ chiude quinto con 4. 🔗oasport.it

