LIVE Barcellona-Inter Champions League | cronaca e risultato in diretta

LIVE Barcellona-Inter, partita valida per l'andata delle semifinali della Champions League 2024-25. Segui l'evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i catalani allenati da Hans-Dieter Flick. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo Stadio Olimpico di Montjuic.

LIVE Barcellona-Inter (ORE 21.00) – PREMI F5 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA

20.30 Manca mezz'ora al fischio d'inizio di Barcellona-Inter, partita di Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali:

LIVE Barcellona-Inter: FORMAZIONI UFFICIALI

Barcellona (4-2-3-1): 25 Szczesny; 23 Koundé, 2 Cubarsí, 5 Iñigo Martinez, 35 Gerard Martín; 21 De Jong, 8 Pedri; 19 Yamal, 20 Dani Olmo, 11 Raphinha; 7 Ferran Torres.

A disposizione: 13 Iñaki Peña, 26 Astralaga, 4 Araujo, 6 Gavi, 10 Fati, 14 Torre, 15 Christensen, 16 Fermin Lopez, 18 Pau Victor, 24 Eric Garcia, 32 Fort.

