LIVE Barcellona-Inter Champions League calcio 2025 in DIRETTA | una perla di Thuram immediato vantaggio nerazzurro

DIRETTA LIVE12? Occasione Barcellona!! Yamal punta da destra Dimarco, poi trova il pallone rasoterra centrale per Ferran Torres, che da buona posizione manda il pallone a fil di palo alla sinistra di Yann Sommer.9? Altre proteste dei catalani, ma l’Intervento di Bastoni su Yamal è regolare.8? L’asse del gol nerazzurro porta i nomi dei due giocatori rientrati oggi dai rispettivi infortuni. L’importanza di Dumfries e Thuram è fondamentale nell’11 di Simone Inzaghi.7? Proteste spagnole per un contatto in area di rigore dell’Inter tra de Jong e Calhanoglu. L’arbitro Turpin invita l’olandese a rialzarsi, facendo proseguire il gioco.5? Possesso blaugrana, torna a spingere il pubblico di casa dopo il gelo iniziale causato dal gioiello di Thuram.3? Inizio inaspettato, sorprendente, da sogno per i tifosi nerazzurri! Ora prova subito a reagire il Barcellona. 🔗 Oasport.it - LIVE Barcellona-Inter, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: una perla di Thuram, immediato vantaggio nerazzurro CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12? Occasione!! Yamal punta da destra Dimarco, poi trova il pallone rasoterra centrale per Ferran Torres, che da buona posizione manda il pallone a fil di palo alla sinistra di Yann Sommer.9? Altre proteste dei catalani, ma l’vento di Bastoni su Yamal è regolare.8? L’asse del golporta i nomi dei due giocatori rientrati oggi dai rispettivi infortuni. L’importanza di Dumfries eè fondamentale nell’11 di Simone Inzaghi.7? Proteste spagnole per un contatto in area di rigore dell’tra de Jong e Calhanoglu. L’arbitro Turpin invita l’olandese a rialzarsi, facendo proseguire il gioco.5? Possesso blaugrana, torna a spingere il pubblico di casa dopo il gelo iniziale causato dal gioiello di.3? Inizio inaspettato, sorprendente, da sogno per i tifosi nerazzurri! Ora prova subito a reagire il. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

LIVE Monza-Perugia, Champions League volley 2025 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale, derby in casa Italia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:14 Sia Perugia che Monza hanno vinto le rispettive pool nella fase a gironi e hanno quindi ricevuto un bye agli ottavi di finale. 20:11 La fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea sta entrando nel vivo anche al maschile, questa sera ad affrontarsi saranno le ultime due formazioni italiane rimaste in gioco. 20:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Perugia, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2024-2025. 🔗oasport.it

DIRETTA Champions League, Inter-Feyenoord 1-0: Taremi sfiora il raddoppio! LIVE - Per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, i nerazzurri ospitano gli olandesi Dopo la sofferta vittoria, ottenuta in rimonta, contro il Monza nell’ultimo turno del campionato di Serie A, che gli ha consentito di mantenere la vetta della classifica, l’Inter si tuffa in Champions League per conquistare il passaggio ai quarti di finale. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Barcellona-Inter 0-1, colpo di tacco clamoroso di Thuram e gol dopo 35''!; Barcellona-Inter LIVE in chiaro su Nove mercoledì dalle 19.30: probabili e info utili; Dove vedere Barcellona-Inter (anche gratis) in streaming, il super match di Champions League in programma stasera; Champions League: Barcellona-Inter 0-1 al 1. Inzaghi cerca l'impresa: superare i blaugrana da record - Inter in vantaggio dopo 30 secondi con Thuram. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Barcellona-Inter LIVE, le ultime sulle formazioni. I dubbi Thuram, Dumfries e Bisseck - Barcellona-Inter con calcio d`inizio alle ore 21:00 allo stdio Lluis Companys sulla collina del Montjuic in Catalogna (il Camp Nou è ancora ... 🔗msn.com

Champions League: Barcellona-Inter 0-1 DIRETTA - Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha scelto: Marcus Thuram partirà dal 1' nella semifinale di Champions League contro il Barcellona. 🔗ansa.it

LIVE Barcellona-Inter, Champions League: cronaca e risultato in diretta - Live Barcellona-Inter, partita valida per l'andata delle semifinali della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it