LIVE Barcellona-Inter Champions League calcio 2025 in DIRETTA | prima mezz’ora senza senso Yamal e Dumfries in stato di grazia

DIRETTA LIVE30? Barcellona che esercita un pressing costante, uscita bassa provvidenziale di Sommer sul cross del solito Yamal.27? TRAVERSA Yamal! SI È ACCESO IL FENOMENO! Serie di dribbling sulla linea di fondocampo, poi entra in area e calcia un bolide che si stampa sulla traversa! Anche in questo caso, Sommer sarebbe stato battuto!24? GOL DEL Barcellona!!! NON CI SONO AGGETTIVI PER DESCRIVERE I GOL DI QUESTA SERA!! LAMINE Yamal CONVERGE DA DESTRA, SALTA L’ARMENO MKHITARYAN E CON UNA CAREZZA A GIRO SEGNA IL GOL CHE RIAPRE LA PARTITA! PALLA CHE BACIA IL PALO ALLA DESTRA DI SOMMER E SI DEPOSITA IN RETE!23? Incredibile amici di OA Sport, nessuno si aspettava un inizio del genere, considerando anche le ultime tre sconfitte consecutive in campo nazionale.21‘ IL RADDOPPIO DELL’Inter PORTA LA FIRMA DI DENZEL Dumfries, ABILE NEL COORDINARSI IN SEMIROVESCIATA DOPO LA SPONDA DI TESTA DI ACERBI!!! L’ANGOLO BATTUTO DA DIMARCO HA DATO IL VIA AL SECONDA RETE NERAZZURRA!!!20? GOOOOOOOOOOOL!!!!!! HA RADDOPPIATO L’Inter!!!!19? Ferran Torres! L’attaccante spagnolo si coordina e fa partire un tiro a mezz’altezza velenoso. 🔗 Oasport.it - LIVE Barcellona-Inter, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: prima mezz’ora senza senso, Yamal e Dumfries in stato di grazia CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30?che esercita un pressing costante, uscita bassa provvidenziale di Sommer sul cross del solito.27? TRAVERSA! SI È ACCESO IL FENOMENO! Serie di dribbling sulla linea di fondocampo, poi entra in area e calcia un bolide che si stampa sulla traversa! Anche in questo caso, Sommer sarebbebattuto!24? GOL DEL!!! NON CI SONO AGGETTIVI PER DESCRIVERE I GOL DI QUESTA SERA!! LAMINECONVERGE DA DESTRA, SALTA L’ARMENO MKHITARYAN E CON UNA CAREZZA A GIRO SEGNA IL GOL CHE RIAPRE LA PARTITA! PALLA CHE BACIA IL PALO ALLA DESTRA DI SOMMER E SI DEPOSITA IN RETE!23? Incredibile amici di OA Sport, nessuno si aspettava un inizio del genere, considerando anche le ultime tre sconfitte consecutive in campo nazionale.21‘ IL RADDOPPIO DELL’PORTA LA FIRMA DI DENZEL, ABILE NEL COORDINARSI IN SEMIROVESCIATA DOPO LA SPONDA DI TESTA DI ACERBI!!! L’ANGOLO BATTUTO DA DIMARCO HA DATO IL VIA AL SECONDA RETE NERAZZURRA!!!20? GOOOOOOOOOOOL!!!!!! HA RADDOPPIATO L’!!!!19? Ferran Torres! L’attaccante spagnolo si coordina e fa partire un tiro a mezz’altezza velenoso. 🔗 Oasport.it

Cosa riportano altre fonti

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

LIVE Monza-Perugia, Champions League volley 2025 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale, derby in casa Italia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:14 Sia Perugia che Monza hanno vinto le rispettive pool nella fase a gironi e hanno quindi ricevuto un bye agli ottavi di finale. 20:11 La fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea sta entrando nel vivo anche al maschile, questa sera ad affrontarsi saranno le ultime due formazioni italiane rimaste in gioco. 20:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Perugia, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2024-2025. 🔗oasport.it

DIRETTA Champions League, Inter-Feyenoord 1-0: Taremi sfiora il raddoppio! LIVE - Per il ritorno degli ottavi di finale della massima competizione europea per club, i nerazzurri ospitano gli olandesi Dopo la sofferta vittoria, ottenuta in rimonta, contro il Monza nell’ultimo turno del campionato di Serie A, che gli ha consentito di mantenere la vetta della classifica, l’Inter si tuffa in Champions League per conquistare il passaggio ai quarti di finale. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona-Inter: orario, data e dove vedere la semifinale d'andata di Champions League; Dove vedere Barcellona-Inter (anche gratis) in streaming, il super match di Champions League in programma stasera; Barcellona-Inter LIVE in chiaro su Nove mercoledì dalle 19.30: probabili e info utili; Champions League: Barcellona-Inter 1-2 al 24'. Inzaghi cerca l'impresa: superare i blaugrana - La splendida rovesciata di Dumfries. 🔗Cosa riportano altre fonti

Barcellona-Inter 0-1, il risultato in diretta della semifinale di Champions. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Barcellona-Inter 0-1, il risultato in diretta della semifinale di Champions. LIVE ... 🔗tg24.sky.it

Barcellona-Inter, MOVIOLA LIVE: De Jong e Lamine Yamal chiedono due rigori - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Barcellona-Inter, semifinale d`andata della UEFA Champions League. BARCELLONA-INTER ... 🔗msn.com

Champions League: Barcellona-Inter 1-2 DIRETTA - Raddoppia l'Inter con Dumfries, torre di Acerbi a seguito di un calcio d'angolo, l'olandese in acrobazia sotto porta trafigge Szczesny. Al 1' 0-1! Rete di Thuram. La sblocca subito l'Inter con una ... 🔗ansa.it