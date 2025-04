LIVE Barcellona-Inter 2-2 | finisce il primo tempo!

LIVE Barcellona-Inter, partita valida per l’andata delle semifinali della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i catalani allenati da Hans-Dieter Flick. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo Stadio Olimpico di Montjuic.LIVE Barcellona-Inter 2-2 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA45? DUE MINUTI DI RECUPERO CONCESSI!44? Sta finendo il primo tempo, Lautaro Martinez sta rientrando dopo le brevi cure. Ma zoppica.43? PROBLEMI PER LAUTARO MARTINEZ!!!41? primo cambio nel Barcellona: esce l’infortunato Kounde ed entra Eric Garcia.40? Si riscalda Eric Garcia, Kounde potrebbe uscire dal campo. Da capire cosa succederà.39? A TERRA KOUNDE: GIOCO FERMO!Scodellata per Raphinha che la spizza dentro per l’inserimento di Ferran Torres e gol del 2-2. 🔗 Inter-news.it - LIVE Barcellona-Inter 2-2: finisce il primo tempo! , partita valida per l’andata delle semifinali della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i catalani allenati da Hans-Dieter Flick. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo Stadio Olimpico di Montjuic.2-2 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA45? DUE MINUTI DI RECUPERO CONCESSI!44? Sta finendo il, Lautaro Martinez sta rientrando dopo le brevi cure. Ma zoppica.43? PROBLEMI PER LAUTARO MARTINEZ!!!41?cambio nel: esce l’infortunato Kounde ed entra Eric Garcia.40? Si riscalda Eric Garcia, Kounde potrebbe uscire dal campo. Da capire cosa succederà.39? A TERRA KOUNDE: GIOCO FERMO!Scodellata per Raphinha che la spizza dentro per l’inserimento di Ferran Torres e gol del 2-2. 🔗 Inter-news.it

