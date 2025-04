LIVE Barcellona-Inter 2-2 Champions League calcio 2025 in DIRETTA | problema per Lautaro l’argentino sarà costretto alla sostituzione!

DIRETTA LIVE22.00 A breve l’inizio del secondo tempo di Barcellona-Inter.21.57 Vedremo se nella seconda frazione di gioco il Barcellona avrà le forze per replicare il costante pressing del primo tempo. Intanto, Simone Inzaghi effettuerà 3 sostituzioni. Dentro Taremi per Lautaro, poi Carlos Augusto e Darmian, vedremo per chi.21.55 Che primo tempo amici di OA Sport! Thuram e Dumfries hanno fatto capire quanto siano state decisive le loro assenze, Yamal invece ci fa capire che vederlo giocare è un regalo per i nostri occhi!21.49 Barcellona-Inter 2-2. Finisce qui un assurdo primo tempo. Yamal e Ferran Torres hanno rimesso il Barcellona sui giusti binari dopo le due meraviglie di Thuram e Dumfries.45+2 Zoppica vistosamente Lautaro Martinez.45+1 Inter sempre assediata nella sua metà campo, difatto due occasioni sono bastate ai nerazzurri per punire. 🔗 Oasport.it - LIVE Barcellona-Inter 2-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: problema per Lautaro, l’argentino sarà costretto alla sostituzione! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00 A breve l’inizio del secondo tempo di.21.57 Vedremo se nella seconda frazione di gioco ilavrà le forze per replicare il costante pressing del primo tempo. Intanto, Simone Inzaghi effettuerà 3 sostituzioni. Dentro Taremi per, poi Carlos Augusto e Darmian, vedremo per chi.21.55 Che primo tempo amici di OA Sport! Thuram e Dumfries hanno fatto capire quanto siano state decisive le loro assenze, Yamal invece ci fa capire che vederlo giocare è un regalo per i nostri occhi!21.492-2. Finisce qui un assurdo primo tempo. Yamal e Ferran Torres hanno rimesso ilsui giusti binari dopo le due meraviglie di Thuram e Dumfries.45+2 Zoppica vistosamenteMartinez.45+1sempre assediata nella sua metà campo, difatto due occasioni sono bastate ai nerazzurri per punire. 🔗 Oasport.it

