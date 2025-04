LIVE Barcellona-Inter 0-0 | inizia l’andata della semifinale!

LIVE Barcellona-Inter, partita valida per l’andata delle semifinali della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i catalani allenati da Hans-Dieter Flick. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo Stadio Olimpico di Montjuic.LIVE Barcellona-Inter (ORE 21.00) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO della PAGINA21.01 LIVE Inter-Barcellona: inizia LA PARTITA!20.59 Prima di cominciare momento di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Papa Francesco.20.56 Grande clima al Montjuic: tutto esaurito. Ora in campo le due squadre. Tra poco l’inno della Champions League.20.55 Le due squadre si trovano già nel tunnel del Montjuic: tutto pronto per la semifinale di andata di Champions League.20.50 Durante il riscaldamento si è fermato Lamine Yamal per un problema agli adduttori. 🔗 Inter-news.it - LIVE Barcellona-Inter 0-0: inizia l’andata della semifinale! , partita valida perdelle semifinaliChampions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i catalani allenati da Hans-Dieter Flick. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca allo Stadio Olimpico di Montjuic.(ORE 21.00) – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTOPAGINA21.01LA PARTITA!20.59 Prima di cominciare momento di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Papa Francesco.20.56 Grande clima al Montjuic: tutto esaurito. Ora in campo le due squadre. Tra poco l’innoChampions League.20.55 Le due squadre si trovano già nel tunnel del Montjuic: tutto pronto per ladi andata di Champions League.20.50 Durante il riscaldamento si è fermato Lamine Yamal per un problema agli adduttori. 🔗 Inter-news.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: tutto pronto per il Day-2, la Ferrari inizia con Hamilton dalle 8.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.52 La line-up dei piloti per la giornata odierna. In casa Ferrari non si cambia. Lewis Hamilton al mattino e Charles Leclerc al pomeriggio… Our running order for Thursday #F1Testing #F1 pic.twitter.com/PFCSIwdGHV — Formula 1 (@F1) February 27, 2025 07.49 I TEMPI DEL DAY-1 DI IERI 1 Lando Norris McLaren 1:30.430 11 2 George Russell Mercedes +0. 🔗oasport.it

LIVE Freestyle, Big Air Tignes 2025 in DIRETTA: si inizia alle 19.00. Flora e Miro Tabanelli puntano alla vittoria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:51 Anche il fratello Miro è in lizza per il successo di tappa dopo aver strappato il miglior punteggio nelle qualificazioni. Questi i finalisti della gara maschile: Fabian Boesch (SUI) Alex Hall (USA) Mac Forehand (USA) Leo Landroe (NOR) Elisa Syrja (FIN) Birk Ruud (NOR) Matias Roche (FRA) Ulrik Samnoey (NOR) Troy Podmilsak (USA) Tormod Frostad (NOR) Luca Harrington (NZL)Miro Tabanelli (ITA) 18:47 Flora Tabanelli non vuole fermarsi e cerca di festeggiare la vittoria della Coppa del Mondo park&pipe con una nuova grande prestazione. 🔗oasport.it

LIVE Vettori-Dolidze, MMA in DIRETTA: inizia il match di The Italian Dream! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.26 Entra sull’ottagono Marvin Vettori, l’azzurro numero 8 nel ranking, è al match cruciale della sua carriera. 02.24 Dolidze entra sul ring, viene da due vittorie consecutive. 02.20 Finalmente è il momento del ritorno in UFC di Marvin Vettori. 02.15 Njokuani vince su Elizeu Zaleski via TKO. 01.52 Hernandez vince per decisione unanime su Holobaugh. 01.25 Vittoria di Blackshear contro Gibson. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE; Barcellona-Inter diretta Champions League, segui la semifinale d'andata; Barcellona-Inter LIVE, alle 21 la semifinale di Champions League in diretta: le formazioni ufficiali, Inzaghi conferma Thuram-Lautaro; Barcellona-Inter LIVE in chiaro su Nove mercoledì dalle 19.30: probabili e info utili. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barcellona-Inter LIVE: probabili formazioni, aggiornamenti, ultime notizie - CHAMPIONS LEAGUE - Segui in diretta l'avvicinamento a Barcellona-Inter, match valevole per l'andata delle semifinali. Inzaghi ritrova Thuram ma è senza Pavard, ... 🔗eurosport.it