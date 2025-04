LIVE Arnaldi-Tiafoe ATP Madrid 2025 in DIRETTA | l’azzurro sogna l’accesso ai quarti In campo a pranzo

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale tra l’azzurro Matteo Arnaldi e Frances Tiafoe, valido per un posto in quarti dell’ATP Masters 1000 di Madrid (SPA) contro Draper o Paul.Sfida molto interessante e che si preannuncia davvero incerta e spettacolare tra l’azzurro e l’americano, due dei giocatori più divertenti del circuito ma che non fanno della continuità il loro punto di forza. Quest’oggi si giocano una grande occasione di giungere in quarti di finale. Per l’italiano sarebbe la seconda volta in quarti in un evento di questa caratura dopo Montreal 2024.Tiafoe ha battuto Luciano Darderi al 2° turno e poi ha brillantemente regolato il francese Alexandre Muller. Su questa terra battuta abbastanza veloce e in altura l’USA può essere pericoloso per tanti giocatori. 🔗 Oasport.it - LIVE Arnaldi-Tiafoe, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna l’accesso ai quarti. In campo a pranzo CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida di ottavi di finale traMatteoe Frances, valido per un posto indell’ATP Masters 1000 di(SPA) contro Draper o Paul.Sfida molto interessante e che si preannuncia davvero incerta e spettacolare trae l’americano, due dei giocatori più divertenti del circuito ma che non fanno della continuità il loro punto di forza. Quest’oggi si giocano una grande occasione di giungere indi finale. Per l’italiano sarebbe la seconda volta inin un evento di questa caratura dopo Montreal 2024.ha battuto Luciano Darderi al 2° turno e poi ha brillantemente regolato il francese Alexandre Muller. Su questa terra battuta abbastanza veloce e in altura l’USA può essere pericoloso per tanti giocatori. 🔗 Oasport.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus 1-2, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: inizio on serve di 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Coppia di dritti a segno Musetti! 30-0 Passante vincente lungoriga di rovescio del mago. 15-0 Prima vincente Musetti! 1-2 A quindici il croato. 40-15 Servono due colpi risolutivi ma alla fine chiude Mektic. 30-15 Grazia Cobolli e sbaglia lo smash Venus. 30-0 Servizio e comodo intervento. 15-0 Prima vincente Mektic. 1-1 Nel sacco la volèe di Venus. 40-15 Comodo intervento di Musetti. 🔗oasport.it

LIVE Cinà-Wong, ATP Madrid in DIRETTA: il giovane siciliano alla prova contro il giocatore di Hong Kong nel primo turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Federico Cinà e Chak-lam Wong, partita valevole per il primo turno dell’ATP Master 1000 di Madrid 2025. Sfida tra wild-card nel primo turno del torneo madrileno: la giovane promessa del tennis italiano affronta il tennista asiatico, giocatore che sta provando a scalare la classifica per avvicinare la top 100. 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

LIVE Arnaldi-Tiafoe ATP Madrid 2025 in DIRETTA | americano favorito ma impresa possibil; Arnaldi-Tiafoe ATP Madrid 2025 | orario programma tv streaming. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Arnaldi-Tiafoe, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: americano favorito, ma impresa possibil - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale tra l'azzurro Matteo ... 🔗oasport.it

Arnaldi-Tiafoe, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming - Matteo Arnaldi contro Frances Tiafoe, capitolo due. Il sanremese e il nativo di Hyattsville si trovano di fronte per un posto ai quarti di finale del ... 🔗oasport.it

Atp/Wta Madrid, Day 9 - Musetti-de Minaur e Arnaldi-Tiafoe: l'orario delle partite - Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi proveranno a staccare il pass per i quarti di finale nel Day 9 del Mutua Madrid Open. Il primo tornerà subito in campo dopo il secondo successo di fila ai danni di Ste ... 🔗msn.com