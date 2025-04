Litiga con la fidanzata e le dà fuoco | il tentato omicidio vicino a Monza

fuoco, con del liquido infiammabile gettato sul corpo e un accendino in mano. A Sesto San Giovanni un uomo ha dato fuoco alla fidanzata per cercare di ucciderla. Ora il trentasettenne,di origini marocchine, è accusato di. 🔗 Monzatoday.it - Litiga con la fidanzata e le dà fuoco: il tentato omicidio vicino a Monza La lite - che non sarebbe stata nemmeno la prima - poi il tentativo di darle, con del liquido infiammabile gettato sul corpo e un accendino in mano. A Sesto San Giovanni un uomo ha datoallaper cercare di ucciderla. Ora il trentasettenne,di origini marocchine, è accusato di. 🔗 Monzatoday.it

