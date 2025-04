Litiga con il vicino e gli sradica il cancello

vicino di accompagnarlo a Castelfranco. Dinanzi al suo rifiuto, gli ha sradicato il cancello di casa per poi, all’arrivo dei carabinieri, scagliarsi anche contro i militari.L’uomo, un 42enne con precedenti, è stato arrestato per violenza privata. L’episodio è accaduto lunedì sera a San Cesario. L’indagato, infatti, dopo aver abusato di sostanze stupefacenti ha iniziato a minacciare il vicino di casa, ‘reo’ di non volerlo accompagnare con la propria auto a Castelfranco Emilia.L’uomo, a quel punto, dopo reiterate minacce, ha forzato e sradicato il cancello pedonale dell’abitazione del vicino di casa che, a quel punto, ha composto il 112. Sul posto sono accorsi subito i carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, con il supporto dei colleghi di Spilamberto e dell’Aliquota Radiomobile di Modena. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Litiga con il vicino e gli sradica il cancello Ha chiesto aldi accompagnarlo a Castelfranco. Dinanzi al suo rifiuto, gli hato ildi casa per poi, all’arrivo dei carabinieri, scagliarsi anche contro i militari.L’uomo, un 42enne con precedenti, è stato arrestato per violenza privata. L’episodio è accaduto lunedì sera a San Cesario. L’indagato, infatti, dopo aver abusato di sostanze stupefacenti ha iniziato a minacciare ildi casa, ‘reo’ di non volerlo accompagnare con la propria auto a Castelfranco Emilia.L’uomo, a quel punto, dopo reiterate minacce, ha forzato eto ilpedonale dell’abitazione deldi casa che, a quel punto, ha composto il 112. Sul posto sono accorsi subito i carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, con il supporto dei colleghi di Spilamberto e dell’Aliquota Radiomobile di Modena. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

