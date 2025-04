Lite in strada a causa di un contromano | giudice non convalida l’arresto

Lite avvenuta in strada lo scorso 28 aprile. Questa mattina, nel corso dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto la mancata convalida dell’arresto, accogliendo di fatto la linea difensiva e rigettando le richieste della Procura.Secondo la ricostruzione dei fatti, un poliziotto era intervenuto in via Munanzio Planco per sedare un acceso diverbio tra un automobilista e un motociclista, scaturito dal passaggio contromano di quest’ultimo. L’automobilista, visibilmente alterato, avrebbe inveito contro il centauro e, nella concitazione del momento, avrebbe anche spintonato l’agente, secondo quanto riportato nella prima informativa di polizia. 🔗 Anteprima24.it - Lite in strada a causa di un contromano: giudice non convalida l’arresto Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato ritenuto insussistente il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato a un 59enne finito ai domiciliari dopo unaavvenuta inlo scorso 28 aprile. Questa mattina, nel corso dell’udienza di, ilha disposto la mancatadel, accogliendo di fatto la linea difensiva e rigettando le richieste della Procura.Secondo la ricostruzione dei fatti, un poliziotto era intervenuto in via Munanzio Planco per sedare un acceso diverbio tra un automobilista e un motociclista, scaturito dal passaggiodi quest’ultimo. L’automobilista, visibilmente alterato, avrebbe inveito contro il centauro e, nella concitazione del momento, avrebbe anche spintonato l’agente, secondo quanto riportato nella prima informativa di polizia. 🔗 Anteprima24.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lite, soccorso in strada ed anziana in difficoltà: triplo intervento in città della Croce Gialla - ANCONA - Serata e giornata intensa per la Croce Gialla di Ancona, intervenuta nelle ultime ore in tre diversi soccorsi. Il primo episodio si è verificato ieri sera in un condominio di via Panoramica, dove una lite tra due persone ha richiesto l’intervento di due volanti della Questura... 🔗anconatoday.it

Quasi un italiano su due ridurrà le visite a bar e a ristoranti a causa del nuovo Codice della strada - Quasi un italiano su due (46%) ha intenzione di modificare le proprie abitudini di consumo e socializzazione in seguito al nuovo Codice della strada, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre. E il 37% dei consumatori afferma di voler passare alle bibite analcoliche. Lo afferma un’indagine CGA by NIQ sui consumi nel settore Horeca, identificando non solo i profili dei consumatori più inclini a modificare le proprie abitudini, ma anche le strategie da mettere in atto in risposta al nuovo quadro normativo. 🔗gamberorosso.it

Con la sua auto investe uno scooter e causa la morte dello chef Roberto Brancaccio, poi scappa. In manette il “pirata della strada”. Il tragico incidente lungo via Nomentana, a Roma - Un anno di indagini per risalire all’automobilista fuggito dopo l’incidente Dopo più di un anno di ricerche e indagini complesse, è stato finalmente individuato e arrestato il pirata della strada che la sera del 14 dicembre 2023 investì e uccise Roberto Brancaccio, chef romano di 41 anni, mentre percorreva la via Nomentana a bordo del suo scooter. L’automobilista, un cittadino albanese di 31 anni, è stato fermato questa mattina in viale Marconi dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che lo hanno arrestato al termine di un’indagine che ha richiesto mesi di lavoro e l’uso ... 🔗dayitalianews.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lite in strada a causa di un contromano: giudice non convalida l’arresto; Brutale aggressione a Cogoleto, il sindaco: Gesto vigliacco e meschino; Ragazza va contromano in centro, poi scende dall'auto e aggredisce una famiglia con 3 figli: il video choc gir; Ciclista contromano fa un incidente: il giudice gli nega il risarcimento. 🔗Cosa riportano altre fonti

Auto in contromano sulla Statale, camionista sbarra la strada per farle da "scudo" - Camionista mette di traverso tir e blocca auto in contromano È successo tutto lungo la statale 47 della Valsugana, in Trentino, all'altezza dello svincolo di Marter. Una signora ha imboccato la strada ... 🔗today.it

Contromano in autostrada, anziano fermato a Messina dalla Polizia Stradale - Ha fatto parecchi chilometri di autostrada senza accorgersi di essere contromano. Poteva finire in tragedia la vicenda di un anziano di 78 anni residente in provincia di Ragusa, fermato dagli agenti ... 🔗98zero.com

Si incastra l'acceleratore, auto contromano rischia di investire un pedone - Sarebbe stato un guasto all'acceleratore la causa dell'incidente avvenuto questa ... dove un uomo alla guida della sua auto ha imboccato la strada contromano, ha quasi investito un uomo sulle ... 🔗primocanale.it