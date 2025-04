Lite in piazza San Rocco ferito con cocci di vetro al volto | denunciato e allontanato l' aggressore

piazza San Rocco, a Como: un uomo in evidente stato di agitazione stava minacciando due persone con un coccio di bottiglia. 🔗 Quicomo.it - Lite in piazza San Rocco, ferito con cocci di vetro al volto: denunciato e allontanato l'aggressore Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, una volante della polizia di Stato, durante i consueti controlli sul territorio, ha notato una scena allarmante inSan, a Como: un uomo in evidente stato di agitazione stava minacciando due persone con uno di bottiglia. 🔗 Quicomo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Lavori nella piazza della Chiesa di San Rocco, Comune sbaglia il bando e finisce davanti al Tar - La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, presieduta da Vincenzo Salomone, si è pronunciata sul ricorso della società Baia Srls contro il comune di Caserta e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, per... 🔗casertanews.it

Nel negozio abbandonato con le dosi di cocaina: arrestato 39enne in piazza San Rocco - Gli agenti della questura di Como ieri sera 30 marzo, hanno perlustrato piazza San Rocco, zona costantemente monitorata e oggetto di bonifiche di aree abbandonate. Proprio qui hanno notato movimenti sospetti all’interno di un negozio dismesso. Decisi ad approfondire, hanno effettuato un controllo... 🔗quicomo.it

Pubblica illuminazione a tutto campo, interventi su via San Pellegrino, Piazza del Monte e via Campone Sala - Proseguono a Cesenatico i lavori dell'amministrazione comunale in tema di pubblica illuminazione con una serie di attività a tutto campo tra ripristini, potenziamenti e nuove attivazioni. Da qualche giorno sono stati rimessi in funzione i tre semafori lampeggianti di via San Pellegrino con nuova... 🔗cesenatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lite in piazza San Rocco, ferito con cocci di vetro al volto: denunciato e allontanato l'aggressore; Como, aggressioni in Piazza San Rocco; Minacce in piazza a Como con un coccio di bottiglia: scatta la denuncia per un trentenne; Movida violenta a Trapani, botte da orbi tra giovani in piazza Lucatelli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Como, piazza San Rocco: violenta lite tra connazionali, un ferito - La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri martedì 29 Aprile, ha denunciato per percosse e lesioni aggravate, un ... 🔗valtellinanews.it

Como, aggressioni in Piazza San Rocco - Attimi di tensione nel pomeriggio di ieri in piazza San Rocco a Como per due violente aggressioni che hanno visto ... 🔗espansionetv.it

Como, litiga con due connazionali armato di un coccio di bottiglia, un ferito in piazza San Rocco - La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha denunciato per percosse e lesioni aggravate, un 30enne nigeriano, irregolare sul territorio, con precedenti di polizia e alcuni provvedimenti am ... 🔗comozero.it