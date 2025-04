L’Italia più creativa a Expo Osaka 2025

Expo 2025 Osaka per celebrare la creatività come motore di sviluppo culturale ed economico, riletta secondo l'interpretazione che ne hanno dato creativi della moda italiani e giapponesi e giovani promesse dell'audiovisivo. "Se c'è una cosa su cui L'Italia è imbattibile – ha affermato Borgonzoni – è la sua capacità di declinare e veicolare bellezza in forme ed espressioni artistiche e culturali originali di straordinaria qualità, che affondano le proprie radici in storie arrivate da lontano a raccontare di territori unici". 🔗 Quotidiano.net

L’Italia conquista il Giappone: all’Expo di Osaka il nostro Padiglione è il più ambito di tutti - Tutti pazzi per l’Italia in Giappone, dove tra meno di un mese si aprirà a Osaka Expo 2025: da un sondaggio realizzato da Kansai tv, storica emittente che fa base proprio a Osaka, è emerso che il Padiglione che i giapponesi desiderano visitare per primo è quello italiano. L’esito del sondaggio è stato reso pubblico nel corso di una trasmissione cui erano presenti i rappresentati di alcuni Padiglioni, tra i quali il Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, Mario Vattani. 🔗secoloditalia.it

Docente universitaria di Stroia dell'arte dell'Asia Orientale, dirige il settore culturale del Padiglione Italia all'Expo di Osaka in Giappone. Più ci penso, più min convinco di aver intrapreso questo percorso di studi perché sono veneziana...» - Rossella Menegazzo (Venezia, 1973) insegna Storia dell’Arte dell’Asia Orientale all’Università degli Studi di Milano: «Più ci penso, più min convinco di aver intrapreso questo percorso di studi perché sono veneziana, e in laguna tutti pensiamo di avere qualche avo che incontrò Marco Polo, ma soprattutto per la curiosità che hanno suscitato in me i titoli di coda dei cartoni animati giapponesi anni ’80! Erano così incomprensibili e non traducibili intuitivamente che sono diventati per me un mistero da risolvere!» ... 🔗iodonna.it

