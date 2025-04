L’Istituto Comprensivo Grassi di Fiumicino sul podio di Giocamath 2025

Fiumicino, 30 aprile 2025 – Si sono concluse al Teatro Augusteo di Salerno, le finali di Giocamath 2025, la sfida di giochi matematici, a cui hanno partecipato alunni delle classi quarte delle scuole primarie e studenti delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado.Per la scuola primaria sono stati premiati dal 3° al 1° posto: F. A. dell’I. C. G. B. Grassi di Fiumicino (Roma); D. S. F. del Don Bosco di Cava de’ Tirreni, T. P. dell’ I. C. Giovanni XXIII di Cusano Milanino. Per le scuole secondarie P. R. delL’Istituto Comprensivo “Padre Ludovico da Casoria”, M. M. del “Don Milani” di Firenze e M. D. dell’I. C. Grassi di Fiumicino. Oltre ai vincitori saliti sul podio, sono stati premiati con una medaglia i primi 25 classificati.La serata di premiazione, moderata dal giornalista Aniello Palumbo, ha visto sul palco i 300 finalisti delle due categorie, col plauso del numeroso pubblico di insegnanti e genitori emozionati, che hanno sostenuto i provetti matematici in tutto il loro percorso. 🔗 , 30 aprile– Si sono concluse al Teatro Augusteo di Salerno, le finali di, la sfida di giochi matematici, a cui hanno partecipato alunni delle classi quarte delle scuole primarie e studenti delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado.Per la scuola primaria sono stati premiati dal 3° al 1° posto: F. A. dell’I. C. G. B.di(Roma); D. S. F. del Don Bosco di Cava de’ Tirreni, T. P. dell’ I. C. Giovanni XXIII di Cusano Milanino. Per le scuole secondarie P. R. del“Padre Ludovico da Casoria”, M. M. del “Don Milani” di Firenze e M. D. dell’I. C.di. Oltre ai vincitori saliti sul, sono stati premiati con una medaglia i primi 25 classificati.La serata di premiazione, moderata dal giornalista Aniello Palumbo, ha visto sul palco i 300 finalisti delle due categorie, col plauso del numeroso pubblico di insegnanti e genitori emozionati, che hanno sostenuto i provetti matematici in tutto il loro percorso. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

